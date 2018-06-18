قضايا اليوم: استمرار الغضب في الشارع المصري بعد قرار الحكومة المصرية بزيادة أسعار المحروقات الذي أعلنته يوم السبت، وتحرك قانوني ضد مجموعة قنوات "بي إن سبورت" القطرية، ونتائج غير متوقعة للمنتخبات المرشحة بالفوز بلقب كأس العالم 2018.

#وماذا_بعد_غلاء_الاسعار

مصدر الصورة Getty Images Image caption تصل الزيادة الأخيرة إلى 50 في المئة للبنزين والسولار.

نبدأ من مصر حيث لا يزال الشارع المصري غاضبا بعد قرار الحكومة المصرية زيادة أسعار المحروقات، الذي أعلنته يوم السبت، حيث قد تنعكس الزيادة على المنتجات والسلع الأساسية، خصوصًا أنها طالت أسعار المحروقات كالسولار والبنزين.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي المنفذ الوحيد للمصريين للتعبير عن آرائهم، فأطلق المغردون هاشتاغ #وماذا_بعد_غلاء_الاسعار الذي كان في قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في مصر على مدار ال24 ساعة الماضية حاصدا أكثر من 26 ألف تغريدة.

واعتبر رواد مواقع التواصل أن ما يحصل في مصر هو ظلم ولا يمكن السكوت عنه، ووصف بعضهم الرئيس السيسي "بالظالم الذي يتلذذ بظلم العباد".

#عريضه_رياضه_بلا_سياسه

ومن مصر إلى السعودية حيث أشعلت تغريدة للاتحاد السعودي للإعلام الرياضي مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيها "الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي يستنكر سعي قنوات "بي إن سبورت" لاستغلال حصولها على حقوق بث البطولات العالمية بنشر رسائل سياسية بعيدة كل البعد عن الرياضة، ويدعو كافة اتحادات الإعلام القارية والإقليمية والعالمية إلى ردع مثل هذه التوجهات الرخيصة".

وفي تحرك قانوني ضد مجموعة قنوات "بي إن سبورت" القطرية، تبنى عدد من كبار رياضيي الوطن العربي (لاعبين ومعلقين وقانونيين) مبادرة لإيصال رسائل احتجاجية لأمين عام اتحاد كرة القدم (الفيفا).

وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #عريضه_رياضه_بلا_سياسه مرفقة برابط للتصديق على العريضة تظهر أسماء المؤسسين الموقعين على المبادرة.

وجاء الرد من الإعلامي القطري جابر الحرمي عبر تغريدة له قال فيها: "#تركي_آل_شيخ يقول أنه سيقاضي #beINSPORTS لأنها أساءت للسعودية ومنتخبها، إذا كان سيقاضي فعليه أيضا مقاضاة #beoutq لأن نفس التحليل بث عليها .. وهو بذلك يعترف أن هناك سرقة بث من قبل #beoutq .. فهل سيمضي قدما بذلك ليفضح توأم روحه السارق #سعود_القحطاني "

#البرازيل_سويسرا و #المانيا_المكسيك

وأخيرا إلى كأس العالم حيث اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي التعليقات بعد مباراة ألمانيا والمكسيك ومباراة البرازيل وسويسرا.

ودشن المغردون هاشتاغ #البرازيل_سويسرا وهاشتاغ #المانيا_المكسيك ليتصدرا قائمة الترند في عدد من الدول العربية حاصدين أكثر من 60 ألف تغريدة، عبر من خلالها متابعو كرة القدم عن دهشتهم لنتائج المنتخبات الكبيرة المرشحة للفوز باللقب.