قضايا اليوم: عودة الطلاب إلى المدارس في العالم العربي، وقرار السلطات التونسية رفع سعر المحروقات، وإحدى مباريات الدوري الإسباني تشهد عشرة أهداف.

مصدر الصورة JIJEL TUBE facebook Image caption العودة إلى المدرسة

نبدأ من عودة الطلاب إلى مدارسهم في العالم العربي حيث أطلق المغردون العرب هاشتاغ #عوده_الطلاب_والطالبات الذي انتشر في عدد من الدول العربية نذكر منها السعودية والكويت والأردن وعمان ومصر والإمارات العربية المتحدة.

وبدأ المغردون على "تويتر" في التعبير على شعورهم في أول أيام الدراسة، موجهين رسائل ودعوات إلى الطلاب والمعلمين.

وحصد الهاشتاغ أكثر من 42 ألف تغريدة تحدث فيها المغردون عن أهمية المدرسة في إنشاء جيل صالح يعتمد عليه في المستقبل، واعتبر آخرون عودة أبنائهم إلى المدرسة راحة من إزعاجهم في البيت خلال العطلة الصيفية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Dr_alqarnee بعد الراحة يبدأ العمل، وبالعلم تعيشون حياة كريمة، وتنالون أوسمة المجد في الدنيا، ثم الأجر العظيم عند الله في الآخرة،

اللهم افتح على أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات،

اللهم يسّر لهم كل عسير، وسهل لهم كل صعب،

واحفظهم بحفظك يا أرحم الراحمين.

#عوده_الطلاب_والطالبات — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) ٢ سبتمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @_m054 #عوده_الطلاب_والطالبات



المدارس ريحتنا من ازعاجهم بالبيت 😂😂كان الله في عون كل معلم ومعلمه



ونتمنى لكم التوفيق



جدوا واجتهدوا ياطلاب وطالبات والله يوفقكم ويصلحكم وتكونون فخر المستقبل وخير للأمه الاسلاميه عامه ولـ بلدنا خاصه — حـمـود الشقردي (@_m054) ٢ سبتمبر ٢٠١٨

وتداول المغردون هاشتاغ آخر حمل عنوان #اهلا_بالعام_الدراسي حاصدا أكثر من 29 ألف تغريدة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور وتعليقات مضحكة تجسد الواقع الذي يعيشه أولياء الأمور والتلاميذ بعد انتهاء الإجازة الصيفية والعودة إلى المدارس.

وننتقل إلى تونس حيث قررت السلطات التونسية رفع سعر المحروقات بنسب متفاوتة، في إجراء هو الرابع من نوعه خلال العام الجاري. وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن قرار رفع أسعار المحروقات يأتي في إطار تعديل أسعار المحروقات بغرض الحد من عجز موازنة الدولة.

وأثار قرار رفع أسعار المحروقات غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، وقال أحدهم "تونس تكسر الرقم القياسي، أربع مرات زيادة في أسعار المحروقات في سنة واحدة".

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اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @HalaElZieny بيوزعوا النكد على العالم كله

الحمد لله احنا النكد مره واحده فى السنه😂😂

تونس رفعت أسعار المواد البترولية، اعتبارا من أمس الأحد، في استجابة لمطالبات صندوق النقد الدولي بخفض عجز الميزانية، وإصلاح دعم الطاقة، وتعتبر هذه هي المرة الرابعة التي ترفع فيها تونس أسعار المحروقات منذ 2018 — hala (@HalaElZieny) ٣ سبتمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SLIMANABIR فقنا ببئر بترول ينتج نصف إستهلاك تونس و نتيجة لذلك زادونا في سعر المحروقات. فسرولي بربي مخي حبس — ABIR SLIMAN (@SLIMANABIR) ٢ سبتمبر ٢٠١٨

وأخيرا إلى كرة القدم وبالتحديد إلى مباراة برشلونة وهويسكا التي انتهت بفوز ساحق لبرشلونة بثمانية أهداف مقابل هدفين لهويسكا الصاعد حديثا للدوري الاسباني الممتاز.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي هاشتاغ #برشلونه_هويسكا حاصدا أكثر من 12 ألف تغريدة عبر من خلالها المغردون عن قوة فريق برشلونة الذي توقع له البعض الفوز بلقب الدوري في الموسم الجديد.

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اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @barclone123 ينافس على لقب الهداف

ينافس على لقب صانع الالقاب

ينافس على المراوغات

ينافس على الالقاب

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ومع كل هذا لا يشبع ويطالب بالمزيد

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الافضل في التاريخ ❤️👌 ميسي 🔥

،#برشلونه_هويسكا pic.twitter.com/gXF1DByOeQ — كتلوني الهوى (@barclone123) ٢ سبتمبر ٢٠١٨