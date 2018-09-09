ظهور الوليد بن طلال و "إحلال القرآن محل الموسيقى" و إيقاف مصري لافطاره مع سعودية

9 سبتمبر/ أيلول 2018

لقاء الأمير الوليد بن طلال بتركي آل الشيخ، ومعركة إدلب، ومطالبات بإلغاء حصة الموسيقى في المدارس بالكويت، والقبض على "مصري يفطر مع سعودية" في جدة، من بين المواضيع التي شغلت المغردين العرب.

الأمير الملياردير الوليد بن طلال يثير الجدل مجددا .. فما القصة؟

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أعاد الظهور الأخير للوليد بن طلال الحديث عن وضع الأمير الملياردير بعد أحداث فندق الريتز.

وكان مغردون تداولوا مقطع فيديو للقاء جمع الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز مع رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ في ملعب لمتابعة إحدى المباريات.

وقال مغردون إن المقطع كشف "حالة الهوان التي بات يعيشها الأمير " ونشروا فيديوهات قديمة للأمير وقارنوها بالفيديو الجديد الذي ظهر فيه بصحبة آل الشيخ.

في المقابل، استغرب آخرون الضجة التي أثيرت حول الفيديو ووصفوا لقاء الأمير برئيس هيئة الرياضة السعودية بـ "الأخوي".

#معركة_إدلب.. تدق طبولها على تويتر

تصدر هاشتاغ #معركة_إدلب قائمة التفاعلات على موقع تويتر في عدد من الدول العربية.

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جاء هذا بعد أن أفاد ناشطون سوريون بأن طائرات روسية وسورية شنت غارات جوية عنيفة على مواقع للمعارضة بمحافظة إدلب.

وتحدث نشطاء على تويتر عن بداية حركة نزوح جماعي لأهالي ريف إدلب الجنوبي جراء القصف الجوي المكثف.

وفي الوقت الذي تعالت فيه الأصوات المنددة بالغارات الجوية على إدلب محذرة من كارثة إنسانية على غرار ما حدث في حلب، رحب آخرون بالعملية العسكرية، إذ اعتبروها نقطة الحسم في النزاع السوري.

وكتب المغرد منصور الباز يقول :" قد تكون إدلب نهاية الحرب في سوريا ونهاية الإرهاب في هذا البلد العظيم..لا يهمني من ينتصر في سوريا المهم عندي انتهاء الحرب فيها وحقن دماء السوريين."

أما حساب "خلقت حرا" فعلق :"معركة إدلب هي الفاصلة.. ليس لمستقبل الشام وحده.. ولكن للمنطقة والعالم أجمع..هل ستتحول إلى نموذج البوسنة؟ أم أفغانستان؟ لا يوجد أي داعم دولي.."

وندد مغردون آخرون بـ "ضعف الموقف الرسمي العربي" وتجاهلهم لما يحدث لـ "الأبرياء في سوريا بينما يقرر الأجانب مصيرهم".

مطالبات بـ #الغاء_حصة_الموسيقي في الكويت

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أثار هاشتاغ #الغاء_حصة_الموسيقي سجالا في أوساط المغردين الكويتيين، إذ انقسموا بين مؤيد ومعارض لبقاء هذه المادة ضمن البرنامج المدرسي.

ويطالب البعض وزارة التربية بإلغاء مادة الموسيقى وتعويضها بحصة لتلاوة القرآن لغرس الدين في نفوس التلاميذ، بدلا من الموسيقى التي يعتبرها كثيرون مخالفة للشرع.

ولكن مغردين آخرين وصفوا المطالبات بإلغاء حصة الموسيقى بـ" المتطرفة" وعددوا الآثار الإيجابية لتعليم الموسيقى في المدرسة على سلوك الطفل .

#ممنوع_في_الكويت

ونبقى في الكويت حيث أطلق نشطاء #ممنوع_في_الكويت اعتراضا على ما وصفوه بـ " مجزرة الكتب" في أعقاب منع وزارة الإعلام الكويتية كتبا وروايات، كان آخرها رواية "مئة عام من العزلة".

واستنكر المتفاعلون مع الهاشتاغ الرقابة الوزارية على الكتب، وعرضوا عددا من عناوين الكتب التي ذكر بأنه تم منعها في البلاد.

ويرى مغردون أن هذا التوجه سيضيق الخناق على الإبداع في الكويت التي تعد إحدى أهم المنارات الفكرية والثقافية في المنطقة.

على النقيض، يطالب آخرون بتشديد الرقابة ومنع بعض الكتب الذي تروج للأفكار الهدامة، بحسب تعبيرهم.

لماذا أثار#مصري_يفطر_مع_سعوديه ضجة في السعودية؟

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية إيقاف عامل مصري ظهر في فيديوهات مع سيدة، في وضع وصفه البعض بـ" المشبوه" في أحد الفنادق بجدة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وأوضحت وزارة العمل في بيان لها أنها استدعت الوافد لـ "ارتكابه عدة مخالفات وعمله في مهنة مقصورة على السعوديين."

وكان مغردون تداولوا مقاطع للوافد وزميلته خلال تناولهم للغذاء في العمل وأرفقوها بهاشتاغ #مصري_يفطر_مع_سعوديه.

وقد اعتلى الهاشتاغ قائمة الهاشتاغات الأكثر استخداما في العالم على تويتر، إذ سجل أكثر من 40 ألف تغريدة.