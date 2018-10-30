ذكرى أربعينية الإمام الحسين في كربلاء تشغل مستخدمي مواقع التواصل
أطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الهاشتاغات تزامنا مع ذكرى أربعينية الإمام الحسين التي يحييها ملايين المسلمين الشيعة كل عام بالتوجه إلى كربلاء في العراق.
وانتشرت هاشتاغات #الاربعين و #زيارة_الاربعين و #كربلاء و #الأربعينية_المقدسة في عدد من الدول العربية منها العراق ولبنان والبحرين والكويت وعمان والمملكة العربية السعودية.
زيارة الأربعين
وتجاوز عدد المشاركات في هذه الهاشتاغات 28 ألف تغريدة عبر من خلالها المستخدمون عن حزنهم في هذه الذكرى ناشرين صورا للمسير من النجف إلى كربلاء.
وبحسب مصادر محلية فقد بلغ عدد الزائرين خمسة عشر مليونا فيما يستمر توافد المزيد من أكثر من ستين دولة برا وجوا ومن مختلف المحافظات العراقية.