أطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الهاشتاغات تزامنا مع ذكرى أربعينية الإمام الحسين التي يحييها ملايين المسلمين الشيعة كل عام بالتوجه إلى كربلاء في العراق.

وانتشرت هاشتاغات #الاربعين و #زيارة_الاربعين و #كربلاء و #الأربعينية_المقدسة في عدد من الدول العربية منها العراق ولبنان والبحرين والكويت وعمان والمملكة العربية السعودية.

زيارة الأربعين

مصدر الصورة Getty Images Image caption ملايين المسلمين الشيعة يحيون ذكرى الاربعين في كربلاء

وتجاوز عدد المشاركات في هذه الهاشتاغات 28 ألف تغريدة عبر من خلالها المستخدمون عن حزنهم في هذه الذكرى ناشرين صورا للمسير من النجف إلى كربلاء.

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وبحسب مصادر محلية فقد بلغ عدد الزائرين خمسة عشر مليونا فيما يستمر توافد المزيد من أكثر من ستين دولة برا وجوا ومن مختلف المحافظات العراقية.