ما إن نشرت وسائل إعلام تركية تسجيلات صوتية نسبت لعملية قتل خاشقجي، حتى تصدر هاشتاغ #هات_الادله_يا_اردوغان قائمة الترند في السعودية.

مصدر الصورة Reuters

ويسمع في التسجيلات صوت نسبته قناة "أخبار ترك" لماهر المطرب، الحارس المقرب من ولي العهد السعودي، وهو يقول لخاشقجي: "يا خائن جاء يوم حسابك".

وانقسمت الآراء حول التصريحات المتواصلة بشأن قضية خاشقجي.

فقد طالب مغردون برفع الحماية عن ولي العهد السعودي إلا أن آخرين شككوا في مضمون التسجيلات التي نشرتها وسائل إعلام تركية ودعوا إلى وضع حد لما أسموها بمحاولات أنقرة إلى تسيس قضية خاشقجي.

كما نقلت وكالة رويترز عن مصدر وصفته بالمقرب من الديوان الملكي السعودي قوله إن أمراء سعوديين بدأوا "نقاشا هدفه الحيلولة دون ارتقاء الأمير محمد بن سلمان عرش المملكة".

وفي الوقت الذي شكك فيه مغردون في إمكانية صمود العائلة المالكة في السعودية أمام الضغوطات الدولية، استعبد آخرون أن تتأثر السعودية بهذه الأحداث مشيرين إلى أن خطاب الملك سلمان أمس في مجلس الشورى والحضور الكبير لأبناء العائلة الحاكمة دليل على تماسكها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @somaia_kamal أبرز كلمة في أخبار اليوم: "جاء يوم حسابك يا خائن"



هكذا روّع القتلة جمال قبل اغتياله

قتلوه غيلة ورأوه خائنا وهم الأمناء! — سُمَيّة (@somaia_kamal) ١٩ نوفمبر ٢٠١٨

كما شاع استخدام هاشتاغ #الملك_وولي_العهد_خط_احمر في أوساط المغردين السعوديين، بعد تصريحات وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير .

وعبر الجبير عن رفضه للتقارير الإعلامية التي أفادت بأن المخابرات الأمريكية تعتقد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بقتل خاشقجي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @i___guns لم يتطرق #خطاب_الملك_في_مجلس_الشورى إلى قضية مقتل جمال خاشقجي .. وهذا في حد ذاته توازن وثبات وقوة وثقة ، لا كما يلمح البعض على هشاشة السياسة السعودية كما يحلمون فقط — القوة العسكرية (@i___guns) ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨