وصل الممثل والمخرج الأمريكي شون بن إلى مدينة اسطنبول تمهيدا لتصوير فيلم وثائقي عن عملية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

مصدر الصورة Twitter @1Khashoggi Image caption الممثل الأمريكي شون بن أمام القنصلية السعودية في تركيا

وأكدت وكالة "الأناضول" التركية في تغريدة لها بأن شون زار برفقة فريقه المؤلف من عشرة أشخاص محيط القنصلية السعودية في اسطنبول حيث قُتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر / تشرين الأول الماضي.

وانتشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع ورحب عدد كبير من المستخدمين بالفكرة.

وفي المقابل استنكره آخرون ونشروا صورا تجمع أسرة أمير قطر بالممثل الأمريكي متهمين قطر بتمويل الفيلم.