ما حقيقة منع المغربيات والتونسيات واللبنانيات من دخول الكويت؟

احتدم الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار أنباء تفيد بمنع المغربيات والتونسيات واللبنانيات من دخول الكويت

مصدر الصورة Getty Images Image caption صورة أرشيفية لمظاهرات في الدول الثلاث

وكانت صحيفة "الرأي" الكويتية ذكرت بأن هيئة القوى العاملة منعت المغربيات والتونسيات دون "الـ40 عاما من العمل في الكويت إلا بوجود محرم".

كما طبقت الهيئة القرار على اللبنانيات، واشترطت عليهن حصولهن على تصريح أمني، بحسب ما ذكرته الصحيفة.

وأضافت "الرأي" بأن القرار جاء بالتنسيق مع الدول الثلاث.

شغل الخبر المغردين العرب وأثار تساؤلات عديدة حول أسباب القرار.

وعلق المغرد جاسم الفودري قائلا: قرار قمة في التخلف مع بداية ٢٠١٩منع اللبنانيات والمغربيات والتونسيات من دخول الكويت إلا بوجود محرم من الدرجة الأولى .. هل تقبلون المعاملة بالمثل من هذه الدول .."

وزيرة الخارجية التونسية تنفي

من جهتها، قالت وزارة الخارجية التونسية إنها لم تتلق أي اتصال من السلطات الكويتية بشأن اتخاذ إجراءات جديدة تتعلق بشروط توظيف التونسيات في الكويت.

وتابعت بأن السفير التونسي بالكويت أجرى اتصالات مع سلطات البلاد ونفى نفيا قاطعا اتخاذ أي إجراءات ضد عدد من الجنسيات، من بينها التونسية.

ونشرت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية بيانا أكدت فيه أن "تشغيل النساء في الكويت تحكمه قواعد عامة ولوائح قانونية."

وأشار البيان إلى أن "القرارات التنظيمية لسوق العمل لا تستهدف أي جنسية بعينها و إنما تدخل في إطار تأمين المصلحة العامة."