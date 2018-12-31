#مدن_السودان_تنتفض: مسيرات تتجه للقصر الرئاسي للمطالبة بتنحي البشير

31 ديسمبر/ كانون الأول 2018

انتشار هاشتاغ #مدن_السودان_تنتفض وتجدد المطالبات برحيل الرئيس السوداني عمر البشير.

#مدن_السودان_تنتفض

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، لقطات من مظاهرات خرجت في الـ25 من ديسمبر

يخرج المتظاهرون اليوم في احتجاجات متجددة في عدد من المدن السودانية منها العاصمة الخرطوم في مظاهرات دعت إليها هيئة تجمع الاتحادات المهنية المستقلة.

وينوي المتظاهرون التوجه إلى القصر الرئاسي للمطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير.

وقد استخدم رواد مواقع التواصل في السودان هاشتاغ #مدن_السودان_تنتفض الذي ورد عليه أكثر من سبعة آلاف تغريدة على مدار أربع والعشرين ساعة الماضية.

بينما ورد على الهاشتاغ الذي يستخدمه السودانيون منذ فترة سبعين ألف تغريدة على مدار الأيام السبعة الماضية.

واستخدم المغردون الهاشتاغ لنشر تطورات الاحتجاجات.