آخر ظهور لبن علي مع صهره الجديد

8 يناير/ كانون الثاني 2019

صدر الصورة، صفحة كادوريم على إنستغرام

بعد غياب دام سنوات، ظهر الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في صورة نشرها مغني الراب كادوريم عبر حسابه على إنستغرام.

جمعت الصورة المغني بعائلة خطيبته سيرين بن علي ابنة الرئيس التونسي السابق الذي ظهر في الصورة ممسكا يد زوجته ليلى الطرابلسي.

وقد بدت آثار التقدم في السن واضحة على وجه بن علي.

ولم يعرف بعد تاريخ أو مكان التقاط الصورة، إلا أن محامي بن علي أكد وجوده في السعودية.

أثارت الصورة جدلا واسعا بين التونسيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تداولها آلاف المرات.

كما جددت الحديث عن رموز النظام السابق، إذ عبر مغردون عن غضبهم من تركيز الإعلام على عائلة بن علي.

من جهة أخرى، أوضح منير بن صالحة محامي بن علي في تصريح لإحدى الإذاعات المحلية أن الرئيس الأسبق "لن يعود إلى السياسة وليس لديه طموحات سياسية" مضيفا أن ظهوربن علي خلال عقد قران ابنته فاجأ العديد من التونسيين الذين كانوا يتوقعون عودته في دور سياسي.

وكان كادوريم أعلن منذ فترة أنه يعتزم الارتباط بنسرين بن علي.

وسيقام زفاف العروسين في البرازيل دون حضور بن علي لوجود مذكرة توقيف بحقه.

و يقيم بن علي في السعودية منذ يناير/كانون الثاني 2011 وامتنع منذ ذلك الوقت عن الظهور في الإعلام.

وفي 2015، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكما غيابيا بحبس الرئيس المخلوع عشر سنوات بتهم تتعلق باستغلال السلطة والتعذيب والفساد.