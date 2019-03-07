عاود هاشتاغ #اطمن_انت_مش_لوحدك الانتشار واحتل مراكز متقدمة في قوائم أكثر الهاشتاغات تداولا في عدد من الدول العربية.

مصدر الصورة ZACHARIAS ABUBEKER

وكان الإعلامي المصري المعارض معتز مطر قد أطلق حملة إلكترونية تحت عنوان "اطمّن أنت مش لوحدك" حث من خلالها المصريين على التنديد بسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب حادث قطار محطة مصر.

ورد مؤيدو السيسي على الحملة بعدة هاشتاغات، أبرزها: #خاف_انت_لوحدك و #اطمن_ياسيسي_انت_مش_لوحدك .

وأظهرت مقاطع مصورة محتجين وهم يطلقون الصافرات ويطرقون الأواني تعبيرا عن تفاعلهم مع الحملة التي أطلقها معتز مطر.

كما نشر آخرون في صفحاتهم على تويتر وفيسبوك صورا لأوراق نقدية وكتبوا عليها شعارات مناهضة للسيسي.

ورغم حظر البنك المركزي المصري تداول أي عملات ورقية مكتوب عليها، بدأ ناشطون في كتابة شعارات مؤيدة للسيسي كتحد لقرار البنك.

مصدر الصورة Twitter

وكان هاشتاغ "اطمّن أنت مش لوحدك" قد انطلق في أواخر فبراير/ شباط الماضي، ولكنه ظهر مرة أخرى مع انتشار مقاطع فيديو قيل إنها لمسيرة احتجاجية نظمها العشرات من أهالي جزيرة الوراق.

وطرق المشاركون في المسيرة على الأواني ورددوا شعارات من قبيل "أرضي هي عرضي".

وكانت الحكومة المصرية قد أحالت 9 من أهالي جزيرة الوراق للمحاكمة لتصديهم للسلطات، أثناء إزالتها مباني مخالفة بالجزيرة العام الماضي.

وبينما تقول الحكومة إنها تخطط لتنمية وتطوير الجزيرة، التي تعتبر من أبرز الجزر في مصر، يرى نشطاء في تحركات السلطة تمهيدا للسيطرة على الجزيرة بشكل كامل وطرد السكان.

يذكر أن هاشتاغ #خاف_انت_لوحدك ظهر في أكثر من 70 ألف تغريدة، في حين حصد #اطمن_ياسيسي_انت_مش_لوحدك أكثر من 7 آلاف تغريدة.

ولم يتخلف المغردون عن التعليق على مقتل سبعة مسلحين في تبادل لإطلاق النار بمحافظة الجيزة صباح اليوم الخميس.

وفي الوقت الذي اتهم فيه مغردون جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء العملية بهدف إضعاف النظام، وصف آخرون ما حدث بـ "العملية الاستخابراتية" واعتبروها دليلا على "تخبط وخوف النظام المصري من اندلاع ثورة جديدة"، حسب قولهم.