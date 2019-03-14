تفاقم الجدل حول وسيم يوسف، إمام مسجد الشيخ زايد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول الخليجية كالسعودية والكويت والبحرين وعمان وقطر بسبب رأيه حول صحة ما جاء في كتاب "صحيح البخاري".

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #البخاري_خط_احمر الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول حاصدا نحو 50 ألف تغريدة انقسمت بين مؤيد ومعارض.

مصدر الصورة Getty Images Image caption صحيح البخاري هو أبرز كتب الحديث النبوي عند المسلمين السنة، وأعده أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري.

صحيح البخاري

وصحيح البخاري هو أبرز كتب الحديث النبوي عند المسلمين السنة، وأعده أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري.

وأعاد وسيم يوسف التأكيد على رأيه المشكك بصحة ما جاء في كتاب "صحيح البخاري" من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه في تويتر.

واستشهد وسيم بحديث لعالم الحديث ناصر الدين الألباني، يضعّف فيه بعض ما ورد في كتاب "صحيح البخاري"، قائلا: "إن ما دون كتاب الله، هو من كتابة البشر"، في إشارة إلى إمكانية التشكيك في صحة بعض الأحاديث المنسوبة للنبي محمد.

واستغرب يوسف أن تشكيك الألباني في "البخاري" لم يجد نقدا، فيما دعا البعض إلى تكفيره هو.

وأضاف في تغريدة أخرى: "منح العصمة لأحد دون الأنبياء هو انتقاص للأنبياء، ومعاداة لدين الله سبحانه، يأبى الله الكمال إلا له، والعصمة لمن عصمه الله، فمن منح العصمة لغير الأنبياء فقد تطاول على دين الله وتعدى، فنصر دين الله ليس بالغلو ولا بالتقديس لأحد إلا من أخبرنا الله عنهم ونبينا نهانا عن الغلو به".

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @waseem_yousef منح العصمة لأحد دون الأنبياء هو انتقاص للأنبياء، ومعاداة لدين الله سبحانه ..

يأبى الله الكمال إلا له، والعصمة لمن عصمه الله، فمن منح العصمة لغير الأنبياء فقد تطاول على دين الله وتعدى .. فنصر دين الله ليس بالغلو ولا بالتقديس لأحد إلا من أخبرنا الله عنهم ونبينا نهانا عن الغلو به. — د. وســيـم يــوســف (@waseem_yousef) ١٣ مارس ٢٠١٩

#البخاري_خط_احمر

وفور انتشار تصريحات وسيم يوسف توالت ردود الفعل عبر مواقع التواصل، والتي جاءت معارضة ومنتقدة في أغلبها عبر هاشتاغ #البخاري_خط_احمر .

فقال محمد اليحيا: "الهجوم على صحيح البخاري خطوة في طريق طويل يهدفون من خلاله لهز ثقة الجيل الجديد في ثوابت دينهم وفي حضارتهم وإحلال ثقافة بديلة لا تشبهنا ولا تشبه إسلامنا العظيم".

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ورد محمد علي المحمود قائلا: "أن تقول: البخاري خط أحمر يعني أنك تقدس البشر، وأنك تمنح العصمة لغير كتاب الله. البخاري ـ رحمه الله ـ اجتهد في تأليف كتابه، وكل مجتهد يخطئ ويصيب؛ لأسباب شتى؛ وبدوافع مختلفة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ma573573 أن تقول: #البخاري_خط_احمر يعني أنك تقدس البشر، وأنك تمنح العصمة لغير كتاب الله.

البخاري ـ رحمه الله ـ اجتهد في تأليف كتابه، وكل مجتهد يخطئ ويصيب؛ لأسباب شتى؛ وبدوافع مختلفة. — محمد علي المحمود (@ma573573) ١٣ مارس ٢٠١٩

موزة غباش

ومن جهة أخرى، أثارت الأكاديمية الإماراتية موزة غباش غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاتها الأخيرة حول صحيح البخاري والتي وصفته فيها بأنه "الكتاب المتخلف" وتأكيدها أنه "لا يمكننا أن نسجن أنفسنا في كتب عمرها 1400 عام".

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لكن موزة غباش عادت واعتذرت عبر صفحتها على تويتر: "قد أكون أخطأت التعبير في الحديث عن كتاب البخاري في خضم نقاش حول القوانين ومصادر التشريع وكان ذكر الكتاب مثالا على بعض مصادر القوانين ولم يقصد الكتاب بعينه، واعتذر عن ذلك".