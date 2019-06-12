اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعد الإعلان عن افتتاح فرع لملهى ليلي شهير في جدة، مما أثار جدلا واسعا بين المغردين السعوديين الذين عبروا عن استيائهم من وجود هذا المكان بجوار مدينة مكة المكرمة.

مصدر الصورة facebook @whitedubai Image caption صورة من ملهى "وايت" في دبي

#ديسكو_في_جده

تشهد المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة انفتاحا كبيرا، بعد إنشاء الهيئة العامة للترفيه والتي تقوم على تنظيم وتنمية قطاع الترفيه في المملكة وتوفير الخيارات والفرص الترفيهية لكافة شرائح المجتمع في كل مناطق المملكة.

فبعد دبي وبيروت، تفتتح سلسلة النوادي الليلية "وايت" فرعا جديدا في الواجهة البحرية لمدينة جدة، ولكن لن يسمح بتقديم المشروبات الكحولية فيه.وسيفتح النادي أبوابه بين الساعة العاشرة مساءً والثالثة صباحًا، وسُيمنع من هم دون الـ18 عامًا من الدخول إليه.

وانتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق عملية تجهيز افتتاح الملهى الليلي، ويرافق الصورة، صوت شخص يشرح طبيعة عمل الملهى الذي وصفه بأنه سيكون "ديسكو محترم" للعائلات، مشيرا إلى أن أسعار التذاكر ستتراوح من 500 إلى ألف ريال سعودي.

وانتشرت مقاطع مصورة أخرى قيل إنها من داخل الملهى ولكن لم تتأكد بي بي سي من صحتها.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية هاشتاغ #ديسكو_في_جده الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 37 ألف تغريدة.

وفي المقابل لم يعلق أي من الهيئة العامة للترفيه، أو رئيسها تركي آل الشيخ، على موضوع الملهى الليلي.

ولكن مدير الاتصالات الإقليمي لشركة "وايت" سيرج طراد أكد لبي بي سي: "إن هذا الملهى يتوافق مع جميع الضوابط الشرعية السعودية وسيفتح أبوابه مؤقتا ضمن مهرجان جدة السنوي. كما أنه لن يسمى "ملهى" بل "مقهى"".

وأعتبر البعض أن ما تقوم به هيئة الترفيه، التي يرأسها تركي آل الشيخ، "بعيدة كل البعد عن السعودية التي كانت وستبقى محافظة على عاداتها وتقاليدها"، مؤكدين أن افتتاح هذا النوع من الأماكن "يتنافى مع الدين والأعراف وقانون الذوق العام" على حد قولهم.

وطالب عدد من المغردين "بوضع حد لهذه الهيئة وإغلاقها لأنها لا تمثل القيم السعودية".

فقال يزيد الصالح: "الحقيقة الواحد ما وده يتزوج من اللي قاعد يصير أولها قيادة البنات مشيناها ثانيها حفلات غنائية بكل مكان مشيناها، ثالثه ديسكو خافوا الله فينا حنا عندنا أهل وخوات وكل واحد يخاف على أهله اتقو الله بالمسلمين اتقو الله المجاهرة كبيرة الترفيه ليس كذا هذا اسمه انحطاط أخلاقي".

وكتب إبراهيم: "أكثر من 80% من الشعب السعودي لا يريد هذا الترفيه احنا شعب محافظ وينضرب فينا المثل في الحشمة لكن اللي جالس يصير من الليبرالية أبدا ما يمثل الشعب السعودي الشريف".

وخاطب محمد الحربي، الملك سلمان بن عبد العزيز قائلا: "سيدي سلمان حفظك الله، نحن والشعب السعودي لا نريد هذه المهازل لا نريد بأن ذنبهم يعمنا أملنا بيد الله ثم بيدك بأن تنهي ملف هذه الهيئة التي سببت الكثير من المنكرات التي لا يريدها كل الشعب السعودي الأصيل الغيور على دينه وعقيدته".

وطالب عدد من المغردين بعودة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي كانت "تفرض الأخلاق الإسلامية وتوقف وتعتقل أي شخص يقوم بانتهاك القيم والمبادئ الإسلامية، وتتأكد من إغلاق المحلات وقت الصلاة وحظر شرب الكحول وحتى تقبض على أي شخصين من جنسين مختلفين لا تربطهما علاقة قرابة مباشرة أو زواج كما تعمل ضد السحر وتكافح الابتزاز".

ولكن في 2016 أقرت السلطات السعودية تنظيما جديدا لـ "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" يحد من صلاحياتها ويمنعها من توقيف الأشخاص وملاحقتهم، كما يشترط على أعضاء الهيئة أن يكونوا "من ذوي المؤهلات العلمية، إضافة لحسن السيرة والسلوك".

وتناقل المستخدمون كلام الأمير نايف بن عبدالعزيز بحق الهيئة عندما قال: "عندما تكبرون ويخرج من أصلابكم فتيات حينها ستعرفون قيمة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

فقال فيصل: "قالها الأمير نايف الله يرحمه، وللأسف طلع الاستهداف منا وفينا عكس ما كنا نتوقع نسأل الله الثبات على دينه وأن يرحمنا برحمته".

وقالت فاطمة: "لن تعرفوا قيمة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تكونوا آباء لفتيات من أصلابكم".

وغردت مشاعل الحارثي: "أقسم بالله صايرين مقرفين بزياده، أكثر دعاء أردده ذي الفترة يا رب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يرجعون، على أيامهم ما كنّا نشوف القرف ذا والتخلف الله ياخذ كل واحد يفكر يخرب السعودية تحت مسمى التطور والانفتاح ،اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا".