محمد بن سلمان في عيد ميلاده : سياسيٌ غر أم إصلاحيٌ لم يسبق له مثيل؟

احتفل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي السبت بعيد الميلاد الرابع والثلاثين لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وانهالت التهاني على الأمير الشاب من المتفاعلين وبالأخص في المملكة السعودية، باستخدام هاشتاغ "محمد بن سلمان ٣٤ سنه" الذي حصد أكثر من ٣٥ ألف تغريدة حتى لحظة إعداد هذا التقرير، إلى جانب هاشتاغات أخرى مثل: محمد بن سلمان، عيد ميلاد محمد بن سلمان.

مصدر الصورة FAYEZ NURELDINE Image caption ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

ورغم غلبة الطابع الاحتفالي على التدوينات المتداولة تحت هذه الهاشتاغات إلا أن الانتقاد والتأنيب لولي العهد كان حاضراً أيضاً فيما يتعلق بسجل حقوق الإنسان في بلاده.

وبخلاف عبارات التهنئة الشائعة في مناسبةٍ كتلك، خصوصاً السعودية منها مثل "جعلها تبطي سنينك"، تمحورت تدوينات المحتفلين حول ما اعتبروه دوراً إصلاحياً يضطلع به بن سلمان في المملكة السعودية.

وفي هذا السياق كتب أحمد الصقر: "‏كنا بحاجة إلى هذه القوة .. كنا بحاجة إلى هذا القائد .. كنا بحاجة إلى هذا الطموح .. محمد بن سلمان .. ليس منا من لم يفتخر بهذا الصوت القيادي الذي سيأخذنا بمشيئة الله إلى القمة التي العرب أولى أن تتسيدها وتجلس عليها .. أهني وطني بأمير التطوير والتميز .. #محمد_بن_سلمان_34_سنه".

وكتبت المستخدمة نوال مشيدة بدور بن سلمان في محاربة ما يسمى الإرهاب قائلة: "يا مرهب الإرهاب ذكرك لاح. ‏وإن لاح ذكرك! صرصرٍ عاتي. ‏مثل آية الكرسي على الأشباح. ‏من عقبك المرعوب لا يحاتي. كل عام وسموكم وشعبكم بخير".

ولفت انتباه البعض الطريقة التي لجأ اليها مستخدم يطلق على نفسه اسم الصخرة للتعبير عن حبه وولائه لبن سلمان حيث نشر صورة له يظهر فيها صدره حاملاً وشم بن سلمان.

وكتب قائلاً: "عز الوطن قائد ثورة التغيير وقاهر المتطرفين في قلوبنا💕💕 صباحكم انا 💪💪".

وكانت السعودية قد شهدت العديد من التغييرات الاجتماعية منذ تولى محمد بن سلمان ولاية العهد فيها.

ومن أبرز هذه التغييرات تقويض السلطات الممنوحة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنح المرأة السعودية حق قيادة السيارة، وأخيراً منح من تجاوزن سن ٢١ سنة حق السفر واستخراج جواز السفر دون الحاجة لإذن ولي الأمر.

كما بادر بن سلمان إلى طرح ما يُطلق عليه "رؤية ٢٠٣٠" التي أنشئت بموجبها "الهيئة العامة للترفيه" التي بادرت إلى تنظيم العديد من الأنشطة الترفيهية التي كان الشعب السعودي يفتقدها على أرضه حتى وقتٍ قريب.

ويُعتقد أن مثل هذه القرارات أكسبت الأمير الشاب شعبيةً كبيرة في أوساط الإصلاحيين وبالأخص الشباب منهم.

ومن جانب آخر، رأى البعض في عيد ميلاد بن سلمان مناسبةً للتذكير بما اعتبروه سجلاً حافلاً بانتهاكات حقوق الانسان.

وكتب صاحب حساب ahlem711 قائلاً: "‏#محٍمد_بنٍ_سٍلمان_3ٍ4_ٍسنه. ‏العفيفة هيلة القصير العنزي،‏ مضى على اعتقالها ما يزيد عن 8سنوات، عُذبت وهُتك سترها في سجون المباحث السعودية، ‏وقد اتهمت بقضايا هي منها بريئة !!. ‏حكمت ظلما وعدوانا 15 عاما".

يشار إلى أن عدداً من معتقلي الرأي والناشطين والناشطات لا يزالون يقبعون في السجون السعودية رغم المطالبات الدؤوبة لمنظمات حقوق الإنسان بالإفراج عنهم.

ويعد بن سلمان أصغر ولي عهد في تاريخ المملكة السعودية، كما أنه أحد أصغر القادة السياسيين عربياً وحتى عالمياً، إذ يشغل حالياً إلى جانب ولاية العهد منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية وكذلك منصب رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي.

وقد ولد عام 1985 بالعاصمة السعودية الرياض، ليكون الابن السادس للملك سلمان بن عبدالعزيز من الأميرة فهدة بنت فلاح بن سلطان آل حثلين العجمي.

تلقى تعليمه في مدارس الرياض وتردد أنه كان من ضمن العشرة الأوائل على مستوى المملكة في الثانوية العامة، وقد حصل بعدها على بكالوريوس القانون من جامعة الملك سعود، محتلاً المرتبة الثانية في دفعته.

عمل في مجال الأعمال قبل أن يدخل حلبة السياسة ويتبوأ منصب ولي العهد في 21 يونيو/ حزيران 2017، بعد قرار بإعفاء وزير الداخلية السابق محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود من المنصب.

ورغم سني حياته السياسية الغضّة نسبياً، يترافق اسم محمد بن سلمان مع قضايا سياسية كبرى أبرزها الحرب الدائرة حالياً في اليمن، والأزمة القطرية، وقضية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وكشف تقرير لصحيفة الغارديان مؤخراً عن تلقي شركة "سي تي اف بارتنرز" البريطانية للدعاية والعلاقات العامة، مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية من الحكومة السعودية لتلميع صورة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.