قوبل الشعار الرسمي لمونديال قطر 2022 ، الذي كشفت عنه اللجنة العليا المسؤولة عن تنظيم كأس العالم لكرة القدم يوم الثلاثاء، بردود فعل متضاربة تراوحت بين الترحيب والفخر من جهة، والانتقاد والسخرية من جهة أخرى.

#شعار_مونديال_قطر٢٠٢٢

مصدر الصورة Getty Images Image caption شعار مونديال قطر 2022

وبحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فإن الشعار "مستلهم من الشال الصوفيّ التقليدي".

وأوضح أن "العقدة الشريطية المتكاملة تشير إلى الرقم ثمانية"، وهو عدد الملاعب التي ستقام عليها مباريات المونديال. كما أن "الانحناءات في التصميم تمثّل تموّجات الكثبان الرملية".

كيف استقبل المستخدمون العرب شعار مونديال قطر2020؟

رحب قطريون بالشعار، وافتخروا به معتبرين أنه يمثل هويتهم العربية والقطرية، واطلقوا هاشتاغ #شعار_مونديال_قطر٢٠٢٢ الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول العربية حاصدا أكثر من 35 ألف تغريدة.

فقال رئيس مجلس الوزراء ووزير داخلية دولة قطر، عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني: "فخورون بإطلاق شعار مونديال قطر 2022 في الدوحة وعدد من العواصم الخليجية والعربية والعالمية التي تشاركنا هذا الحدث. جميل ربط هذا الشعار بالهوية العربية والقطرية التي نعتز ونفتخر بها، كل الشكر لأبناء قطر على جهودهم المبذولة ليكون كأس العالم في الدوحة فخراً لكل العرب".

وقالت رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر، مؤسسة الدوحة للأفلام، ومركز قطر للقيادات، المياسة آل ثاني: "نقترب اليوم أكثر لكأس العالم قطر 2022 بالإعلان عن #شعار_مونديال_قطر٢٠٢٢ ، والذي يستوحى ابرز عناصره من الشال التقليدي والذي يرتديه الناس حول العالم وفي منطقة الخليج يجمع فيه الثقافات الآسيوية من الهند وباكستان وحتى عمان وقطر لتنسج بمكوناتها المختلفة شعار كأس العالم".

وفي المقابل انتقد كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي شعار مونديال قطر 2022 ، معتبرين أنه لم يرق للتوقعات.

فقال حسن بيطار: "أنا حسّيت انو الديزاين بعيد جداً عن إنو يكون مرتبط بلعبة كرة القدم، بتشعر إنو بيلبق يكون شعار متحف".

وقالت مها سعود: "بعيداً عن الخلاف السياسي، بما أن البطولة الأهم عالمياً تقام للمرة الأولى في منطقتنا العربية كان مفروض الشعار يكون فيه شيء عربي يمثل العرب أو على الأقل يكون فيه شيء يمثل هوية قطر أو شيء يرمز لها! أنتم مو كل يوم راح تستضيفون المونديال! الشعار سيء جداً".

ولم تغب السخرية عن المستخدمين.

فقالت رندى البياري: "شعار كأس العالم في قطر مسروق من مجلس النواب الأردني، وين حقوق الملكية الفكرية" مرفقة تغريدتها بصورتين الأولى لشعار مونديال قطر2020، والثانية لأحد نواب البرلمان الأردني خلال شجار داخل مجلس النواب.

وقال إبراهيم منصور: "شعار كأس العالم في قطر غريب ومش مفهوم وبعد شرح الشعار ومعناه ازداد غرابة افتكرت فيلم عادل إمام مع حلا شيحة وهما في معرض اللوحات".

وكشف التقاب عن شعار المونديال بعرضه على واجهات أبنية ومعالم سياحية في عدد من العواصم العربية.

ففي الكويت عرض على "أبراج الكويت"، وفي مسقط على "دار الأوبرا"، وفي بيروت على "صخرة الروشة"، وفي عمان على "فندق الرويال"، وفي الجزائر على "دار الأوبرا"، وفي تونس على "مدينة الحمامات"، وفي الرباط على "كورنيش الرباط"، وفي العراق على "برج بغداد في ساحة التحرير".

وعرض الشعار أيضا على شاشات عملاقة في عدد من دول العالم كالولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين والبرازيل وتشيلي والمكسيك وإنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وروسيا.