فيديو "أنا مع الدكتاتورية" في الجزائر يثير السخرية والتساؤل: كيف وصلت إلى لجنة الحوار
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فيديو "أنا مع الدكتاتورية" في الجزائر يثير الجدل

  • 3 سبتمبر/ أيلول 2019

أثارت مشاركة في جلسة للحوار السياسي في الجزائر جدلا واسعا بعد أن نشر فيديو وهي تقول إنها مع الدكتاتورية التي تحفظ القيم في المجتمع. ووصفها كثيرون بأنها من مؤيدي الجيش وقائده أحمد قايد صالح.

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