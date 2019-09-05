الصدفة تدفع بفنان ليتواني لرسم شخصية تشبه الفنان المصري سمير غانم
تفاجأ المصريون بتغريدة نشرها حساب موقع Dribble بها رسم يشبه بشكل كبير الفنان المصري سمير غانم، من تصميم الليتواني روكاس أليلوناس.
الرسم التصميمي كان بالفعل نسخة مطابقة للفنان المصري وهو ما جعل اسم الفنان سمير غانم يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وعدد من الدول العربية.
وغلبت الطرافة على معظم التعليقاتالتي أجمعت على نفس الفكرة وهي أن الرسم يعود بدون شك للفنان سمير غانم.
وفي أول تعليق له حول حادثة "التشابه" قال المصمم الليتواني: "إنه يعتقد أن في كل بلد رجلا مشهورا يشبه تصميمي".
كما عبر عن سعادته بوجود شخصية حقيقية تشبه تصميمه وبالتعليقات التي تلقاها.