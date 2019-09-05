"مطعم هتلر" يثير حفيظة سلطات كردستان العراق
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"مطعم هتلر" يثير حفيظة سلطات كردستان العراق، لماذا؟

  • 5 سبتمبر/ أيلول 2019

"مطعم هتلر" يثير حفيظة سلطات كردستان العراق، لماذا؟

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:

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