نادي رياضي أردني يلغي عضوية شاب من ذوي متلازمة داون
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ناد رياضي أردني يلغي عضوية شاب من ذوي متلازمة داون

  • 9 سبتمبر/ أيلول 2019

ناد رياضي أردني يلغي عضوية شاب لأنه من ذوي متلازمة داون.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:

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