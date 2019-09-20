" بلا قيود" مع عائشة موسى السعيد عضو مجلس السيادة في السودان

قالت عائشة موسى السعيد عضو مجلس السيادة في السودان، رداً على سؤال حول ملف المفقودين ومصيرهم، إنه في جميع اجتماعات مجلس السيادة يتم مناقشة قضية المفقودين وكذلك مصير المقدّمين للمحاكمة مشيرة الى أن هذه القضية يتم اثارتها من جانب الاعضاء المدنيين والاعضاء العسكريين على حد سواء . واضافت عائشة موسى السعيد أنه ليس لديها ما تخفيه في هذا الصدد وان كل ما تعرفه حول هذا الملف كعضو مجلس السيادة أخبرت بي بي سي عربي عنه. وذكرت عائشة موسى السعيد ان هناك جهة مُعينة لها سلطات عُليا معنية بالأمر وليس من المتوقع ان تعلن هذه الجهة عن كل الاسرار التي بحوزتها حول هذا الموضوع في الوقت الحاضر مشيرة في الوقت نفسه الى أن حجم المعلومات المتوفرة في الشارع حول هذا الملف قد يكون أكثر مما هو متاح للسلطات .

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