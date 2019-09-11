مغردون: تصريحات وائل غنيم "تعلن رسميا وفاة ثورة 25 يناير"
أثار الناشط المصري، وائل غنيم، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره بمقاطع فيديو نشرها على صفحته بفيسبوك، علق خلالها على الفيديوهات التي ينشرها رجل الأعمال المصري، محمد علي ويتهم فيها الجيش المصري وشخصيات عسكرية بالفساد.
وظهر غنيم في الفيديو، الذي بث من محل إقامته في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بمظهر جديد وقد حلق شعره تماما لكنه كرر أنه في حالة جيدة.
وطالب غنيم رجل الأعمال محمد علي بالتوقف عن نشر الفيديوهات المسيئة للجيش لأن ما يفعله يعد "عيبا"، كما طلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "مواساة زوجة الرئيس الراحل محمد مرسي بعد وفاة زوجها وابنها".
ظهور مفاجئ
يعتبر غنيم أحد أبرز من أطلقوا الدعوة إلى احتجاجات الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني، على صفحة أطلق عليها اسم "كلنا خالد سعيد"، التي أنشأها على موقع فيسبوك. كما اعتقل لمدة 12 يوما في بداية ثورة 25 يناير / كانون الثاني المصرية.
ظهور غنيم المفاجئ أثار تساؤلات البعض خاصة أنه جاء بعد أيام من ظهور رجل الأعمال محمد علي واتهامه الجيش المصري وشخصيات عسكرية بالفساد.
وكتبت ماري: "ليه بعد ظهور محمد علي بأيام قليلة جدا يطلع وائل غنيم اللي الناس كانت نسيته أصلا؟"
واعتبر علاء الخطيب أن "ظهور غنيم الغامض بعد 9 سنوات يطرح 100 علامة استفهام".
وائل ليس وائل
تصريحات غنيم أصابت عددا كبيرا من المغردين بالدهشة والذهول خصوصا أنها بتقديرهم "تتعارض تماما مع تاريخ غنيم ودوره الكبير في الثورة المصرية".
واعتبر آخرون أن وضع غنيم النفسي "لا يبدو طبيعيا".
وفي هذا السياق قالتمقدمة البرامج ليليان داود إن "وائل يمر بمرحلة صعبة وعلينا الوقوف إلى جانبه بدلا من التجريح".
أما المغرد علي من الإسكتدرية فقد نشر صورة تظهر غنيم بشكله القديم والحالي معلقا: "الإحباط هو أكثر الأشياء ألماً في الحياة. فقدان شغفك وأملك في محاولاتٍ أخري لإسعاد نفسك هو بمثابة موت بطئ ممنهج. وائل غنيم كان بمثابة شعلة النار لشباب الثورة، بدونه لما كنا اجتمعنا في مكانٍ واحدٍ في وقت واحد على رأيٍ واحد لمقاومة رجل واحد. أتمني أن تتعافي يا صديقي".
أما المغرد هشام فاكتفى بالقول إن "وائل غنيم أعلن رسمياً وفاة ثورة ٢٥يناير".
وائل يرد
وردا على سؤال وجه له عبر صفحته على فيسبوك حول صحته النفسية، قال غنيم: "إنه في أفضل حالاته النفسية حاليا وإنه يمر بتجربة روحية".
وردا على مستخدم شكك في كونه ذات الشخص وأنه لا يصدق أن من يتكلم هو وائل "الذي كنا نعرفه" أجاب غنيم: "وائل الذي كنتم تعرفوه كبر وتغير تفكيره".
وكان غنيم قد أثار الجدل قبل أشهر عندما أبدى إعجابه بتغريدة لعلاء مبارك ينفي فيها وفاة والده الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.
وكان غنيم قد سافر مع أسرته إلى الولايات المتحدة في عام 2014 ويقيم هناك منذ ذلك الوقت.