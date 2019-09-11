مغردون: تصريحات وائل غنيم "تعلن رسميا وفاة ثورة 25 يناير"

أثار الناشط المصري، وائل غنيم، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره بمقاطع فيديو نشرها على صفحته بفيسبوك، علق خلالها على الفيديوهات التي ينشرها رجل الأعمال المصري، محمد علي ويتهم فيها الجيش المصري وشخصيات عسكرية بالفساد.

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وظهر غنيم في الفيديو، الذي بث من محل إقامته في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بمظهر جديد وقد حلق شعره تماما لكنه كرر أنه في حالة جيدة.

وطالب غنيم رجل الأعمال محمد علي بالتوقف عن نشر الفيديوهات المسيئة للجيش لأن ما يفعله يعد "عيبا"، كما طلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "مواساة زوجة الرئيس الراحل محمد مرسي بعد وفاة زوجها وابنها".

ظهور مفاجئ

يعتبر غنيم أحد أبرز من أطلقوا الدعوة إلى احتجاجات الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني، على صفحة أطلق عليها اسم "كلنا خالد سعيد"، التي أنشأها على موقع فيسبوك. كما اعتقل لمدة 12 يوما في بداية ثورة 25 يناير / كانون الثاني المصرية.

ظهور غنيم المفاجئ أثار تساؤلات البعض خاصة أنه جاء بعد أيام من ظهور رجل الأعمال محمد علي واتهامه الجيش المصري وشخصيات عسكرية بالفساد.

وكتبت ماري: "ليه بعد ظهور محمد علي بأيام قليلة جدا يطلع وائل غنيم اللي الناس كانت نسيته أصلا؟"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Meryhan15 عايزة افهم سر ظهور وائل غنيم دلوقتي !!

ليه بعد ظهور محمد علي بأيام قليلة جدا يطلع وائل غنيم اللي الناس كانت نسيته أصلا ؟!!! https://t.co/iGfq85m4Rh — MeRy (@Meryhan15) ١١ سبتمبر ٢٠١٩

واعتبر علاء الخطيب أن "ظهور غنيم الغامض بعد 9 سنوات يطرح 100 علامة استفهام".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @alaaanw46596642 الي وائل غنيم

مش قادر احدد مشاعري تجاه كلامك بصراحة ... لا عارف أقتنع برقة مشاعرك ولا اكدب انك مضايق ... لكن اقدر اسألك ماذا دفعت من تضحيات طوال ٩ سنوات حتي تصاب بمرض نفسي؟!

لذلك اخفي ياغنيم كفاك لحد كده ظهور غامض واختفاء غامض ثم ظهور عليه ١٠٠ علامة استفهام!!! — Alaa elkhteep (@alaaanw46596642) ١١ سبتمبر ٢٠١٩

وائل ليس وائل

تصريحات غنيم أصابت عددا كبيرا من المغردين بالدهشة والذهول خصوصا أنها بتقديرهم "تتعارض تماما مع تاريخ غنيم ودوره الكبير في الثورة المصرية".

واعتبر آخرون أن وضع غنيم النفسي "لا يبدو طبيعيا".

وفي هذا السياق قالتمقدمة البرامج ليليان داود إن "وائل يمر بمرحلة صعبة وعلينا الوقوف إلى جانبه بدلا من التجريح".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @liliandaoud وائل غنيم ابننا وحتة من القلب وائل اللي أتكلم يوم ما الدنيا كانت ساكتة، اليوم يمر بمرحلة صعبة عليه وعلينا جميعا... اللي محتاجه وائل طبطبة ع القلب مش قسية وادانة وتجريح.. ارحموا بعض لان مافيش حد هيرحمنا لو وقعنا. #وائل_غنيم_ابننا — liliane daoud ليليان (@liliandaoud) ١٠ سبتمبر ٢٠١٩

أما المغرد علي من الإسكتدرية فقد نشر صورة تظهر غنيم بشكله القديم والحالي معلقا: "الإحباط هو أكثر الأشياء ألماً في الحياة. فقدان شغفك وأملك في محاولاتٍ أخري لإسعاد نفسك هو بمثابة موت بطئ ممنهج. وائل غنيم كان بمثابة شعلة النار لشباب الثورة، بدونه لما كنا اجتمعنا في مكانٍ واحدٍ في وقت واحد على رأيٍ واحد لمقاومة رجل واحد. أتمني أن تتعافي يا صديقي".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ali31359367 الإحباط هو أكثر الأشياء ألماً في الحياة،فقدان شغفك وأملك في محاولاتٍ أخري لإسعاد نفسك هو بمثابة موت بطئ ممنهج...وائل غنيم كان بمثابة شعلة النار لشباب الثورة،بدونه ما كنا اجتمعنا في مكانٍ واحدٍ في وقت واحد علي رأيٍ واحد لمقاومة رجلاً واحد....أتمني أن تتعافي يا صديقي#وائل_غنيم pic.twitter.com/sUXnpJSvNk — Ali (@Ali31359367) ١٠ سبتمبر ٢٠١٩

أما المغرد هشام فاكتفى بالقول إن "وائل غنيم أعلن رسمياً وفاة ثورة ٢٥يناير".

وائل يرد

وردا على سؤال وجه له عبر صفحته على فيسبوك حول صحته النفسية، قال غنيم: "إنه في أفضل حالاته النفسية حاليا وإنه يمر بتجربة روحية".

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وردا على مستخدم شكك في كونه ذات الشخص وأنه لا يصدق أن من يتكلم هو وائل "الذي كنا نعرفه" أجاب غنيم: "وائل الذي كنتم تعرفوه كبر وتغير تفكيره".

مصدر الصورة Facebook

وكان غنيم قد أثار الجدل قبل أشهر عندما أبدى إعجابه بتغريدة لعلاء مبارك ينفي فيها وفاة والده الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

وكان غنيم قد سافر مع أسرته إلى الولايات المتحدة في عام 2014 ويقيم هناك منذ ذلك الوقت.