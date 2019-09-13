شباب يتسلقون قمة رافعة في الرياض من أجل سيلفي
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شباب يتسلقون قمة رافعة في الرياض من أجل سيلفي

  • 13 سبتمبر/ أيلول 2019

جدل عقب انتشار فيديو لشبان سعوديين يتسلقون قمة رافعة في الرياض من أجل التقاط سلفي.

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