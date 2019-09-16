كيف رد السيسي على اتهامات محمد علي بالفساد؟

في غياب تصريحات رسمية بشأن فيديوهات المقاول والممثل محمد علي، قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرد على اتهامه بتبذير المال العام.

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