شغلت الانتخابات الإسرائيلية مستخدمي مواقع التواصل في عدة دول عربية وكان أبرز الهاشتاعات المستخدمة #نتنياهو_الفاشل_الى_السجن.

مصدر الصورة Getty Images Image caption تصويت رمزي لنصر الله في انتخابات إسرائيل

كما تناقل المغردون صورة ورقة تصويت منسوبة لناخب إسرائيلي داخل مركز اقتراع كتب عليها اسم الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وتفاعل المستخدمون مع الصورة بشكل كبير في لبنان حيث يحظى حزب الله بشعبية كبيرة.

ولم يتسن لبي بي سي التثبت من مصدر الصورة أو من صحتها وتاريخها بشكل مستقل.

حملة ضد نتنياهو في لبنان

وفي المقابل أطلق لبنانيون وسما باللغتين العبرية #נתניהו_הנכשל_בדרך_לכלא والعربية #نتنياهو_الفاشل_الى_السجن ، تزامنا مع انطلاق الانتخابات الإسرائيلية، وتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في البلاد حاصدا قرابة أربعة آلاف تغريدة.

وأعرب المغردون من خلاله عن توقعهم بـ"فشل نتنياهو في هذه الانتخابات وذهابه إلى السجن".

فقالت منى: "وهذا مصير كل من تآمر على المقاومة عاجلاً أم أجلاً سيلقى نفس مصيره، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى نتنياهو الفاشل إلى السجن".

وقالت إيمان: "بعد سقوطه بالانتخابات، نتنياهو الفاشل في طريقه إلى السجن".

عرب يتمنون لنتياهو الفوز

وفي المقابل تمنى مغردون عرب فوز نتنياهو في الانتخابات البرلمانية، لأنه بنظرهم "القادر على هزيمة إيران في المنطقة".

فقال فارس: "لأول مرة سأتابع الانتخابات الإسرائيلية متمنيا فوز نتنياهو والسبب أنه الطاهي الماهر إلي رح يحضر الديك الفارسي المشوي بعد الانتخابات مباشرة".

وقال فراس عبدالله: "أتمنى فوز نتنياهو، سأوزع بقلاوة لعيال حارتنا بكرة"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @gmc905 🛑 لاول مره راح اتابع الانتخابات الاسرائيليه متمنيا فوز نتنياهو

والسبب انه الطاهي الماهر الى راح يحضر الديك الفارسي االمشوي بعد الانتخابات مباشره — فارسMBS 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 (@gmc905) ١٧ سبتمبر ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @feras5173 و الله يا دكتور محمد



اتمنى فوز نتنياهو



سأوزع بقلاوة لعيال حارتنا بكرة — فراس عبدالله (@feras5173) ١٧ سبتمبر ٢٠١٩

نتائج غير حاسمة

ولم تسفر الانتخابات العامة في إسرائيلحتى الآن عن نتيجة حاسمة.

وأظهرت استطلاعات آراء الناخبين بعد انتهاء التصويت تقاربا شديدا بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، ومنافسه رئيس الأركان السابق بيني غانتز زعيم تحالف الأزرق والأبيض.

وأدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصوته ونشر الصورة على صفحته الرسمية في تويتر قائلا: "أدليت مع زوجتي بصوتنا في الانتخابات العامة في مركز اقتراع يقع في مدرسة بأورشليم. الرئيس ترامب قال أمس إن هذه هي انتخابات متقاربة وأؤكد أنها متقاربة للغاية. أدعو جميع المواطنين إلى الذهاب إلى مراكز الاقتراع والإدلاء بصوتهم, كما ذهبنا أنا وزوجتي للإدلاء بصوتنا. بالتوفيق!".

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي: "اليوم يوم مصيري في إسرائيل! الانتخابات للكنيست الإسرائيلي ال-22 في أوجها.."