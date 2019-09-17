يتردد اسم سهى بشارة الملقبة بأيقونة المقاومة اللبنانية كثيرا منذ أيام بسبب ما أثارته تصريحات إعلامية لها من جدل وما جرّته عليها من هجوم حاد وجدت في مقابله المرأة التي قضت سنوات من عمرها في معتقل الخيام الذي كانت تشرف عليه إسرائيل قبل انسحابها من الجنوب اللبناني (ما عدا مزارع شبعا) عام 2000، مساندة لبنانية وعربية.

مصدر الصورة Getty Images Image caption الأسيرة اللبنانية المحررة سهى بشارة في زيارة لمعتقل الخيام عام 2000 بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان(ما عدا مزارع شبعا)

خلال لقاء عبر سكايب من فرنسا، ظهرت سهى بشارة على شاشة قناة لبنانية تزامنا مع عودة عامر إلياس الفاخوري الذي يلقبه لبنانيون ب"جزار الخيام" إلى لبنان.

وفاخوري هو قائد عسكري سابق في معتقل الخيام، الذي أمضت فيه بشارة عشر سنوات من عمرها بتهمة محاولة اغتيال أنطوان لحد قائد ما كان يسمى بجيش لبنان الجنوبي الموالي لإسرائيل.

اتهمت سهى بشارة خلال المقابلة التيار الوطني الحر الذي يرأسه وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل بالعمل على التطبيع مع إسرائيل بسبب مطالبة التيار بعودة "المبعدين قسرا" إلى لبنان ومن بينهم عامر إلياس الفاخوري.

بعد هذا اللقاء تعرضت سهى بشارة لهجوم حاد على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الاتهامات التي وجهتها للوزير جبران باسيل وحزبة التيار الحر. واستخدم المغردون وسم #سهى_بشارة للتعبير عن غضبهم منها ومن تصريحاتها كما استخدمه المدافعون عنها وعن رمزيتها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Charbel69147591 سهى بشارة أساءت لنفسها قبل أن يسيء أحد إليها. وقلنا ونكرر اذا كان البعض يعتبرها ايقونة او بطلة فهذا شأنه وحقه. ولكن لا يمكن اكراه الجميع على اعتبارها كذلك. لقد اخطأت حين سمحت لبعض الاعلام الحاقد استدراجها الى ملعبه. — Charbel Nasr (@Charbel69147591) ١٦ سبتمبر ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @KhaloFadi1 سهى بشارة حجمها بحجم بفرد زغير قوصت منو رصاصتين لا أكثر ولا أقل — ✝️ Fadi saliba✝️ (@KhaloFadi1) ١٦ سبتمبر ٢٠١٩

مغردون قالوا إن ما تتمتع به بشارة من مكانة في تاريخ المقاومة اللبنانية لا يسمح لها بالتهجم على باسيل والتقليل من وطنيته.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @GhazaliToni #سهي_بشاره تعلن تأييدها للثورة السورية وتعتبر الرئيس بشار مجرم حرب وتتهرب مرتيين من توجيه اي كلمة للسيد نصرالله...

مع كل احترامي لعملها البطولي اليتيم...

بس مش لحالها عملت عمليات ولا لحالها انحبست وتعذبت... وهيدا الشي اللي عملته مابيسمحلها تطاول على غيرها ابدا — Toni Ghost (@GhazaliToni) ١٧ سبتمبر ٢٠١٩

وزادت وطأة الهجوم على سهى بشارة بعد لقاء إعلامي ثان قالت خلاله إن على جبران باسيل ترجمة أقواله أفعالا إذا كان يعتبر نفسه وطنيا. ومن أكثر التغريدات التي أثارت جدلا ولقيت تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعيي تغريدة للمحلل السياسي اللبناني جوزيف أبو فاضل يتهكم فيها على بشارة:

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AbuAbufadel #جوزيف_أبو_فاضل:بعض اليسار"يتحلل" وأصبح بحاجة الى"الفرز من المصدر"

عمو روح العب عند أمك ع طريق السفارة و"سلملي ع اليسار المتجدد" يللي"بيلعبك"بقضيتك وانخجل(ي)ساعة يسار وساعة يمين وأنت متأسلم وعاهر(ي)

انخجلو و"انضبو على إجر ونص"

طلعت ريحت حقدكم وبغضكم

خليك بالنص عمو

قال يسار قال! — Joseph Abu Fadel (@AbuAbufadel) ١٦ سبتمبر ٢٠١٩

وبعد دفاع لبنانيين عن سهى بشارة باعتبارها أيقونة المقاومة اللبنانية وتمجيد بطولتها، سخر جوزيف أبو فاضل من وصفها بالأيقونة قائلا إنه لا أيقونة غير السيدة العذراء ومن بعدها لبنان:

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @AbuAbufadel #جوزيف_أبو_فاضل:نحن ما عنا أيقونة إلا السيدة العذراء والدة الاله والسيد المسيح والروح القدس والصليب المقدس عليهم السلام

ومن بعدن عنا أيقونة إسمها :"لبنان" — Joseph Abu Fadel (@AbuAbufadel) ١٦ سبتمبر ٢٠١٩

بين مؤيد لأبي فاضل ومهاجم له دفاعا عن سهى بشارة، تفاعل إعلاميون وسياسيون ولبنانيون من مختلف الأطياف عبر وسمي #سهى_بشارة و#لكل_عميل_سهى. وانتشرت صور لوسم #لكل_عميل_سهى مرسوما على جدران في بيروت قال الحزب الشيوعي اللبناني على موقعه إن أعضاءه وطلابا ناشطين رسموها دعما لسهى بشارة.

حملة تضامن مع سهى بشارة

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @kamal31300313 انا من اللي عندهم مآخذ على #سهى_بشارة من لما تركت البلد وسافرت ومن لما هاجمت الرئيس بشار ، بس مستحيل هاجم او انتقد سهى علنا لأنها بتمثل ايقونة مقاومة وطنية شريفة .

التهجم على سهى يعتبر تهجم على تاريخنا وتضحيات مقاومينا وآهات أسرانا . — kamal (@kamal31300313) ١٧ سبتمبر ٢٠١٩

نشرت الإعلامية اللبنانية ديما صادق التي استضافت سهى بشارة أكثر من تغريدة تدافع فيها عن بشارة وتحيى نضالها وتدعو فيها زملاءها الإعلاميين إلى عدم استضافة جوزيف أبو فاضل في برامجهم.

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @DimaSadek احترم نضال العونيين .احترمه كثيرا . ١٥ سنة من المنفى و الاعتقالات انحني أمامها .الا انه من المفترض على من نفيوا الى باريس(مع كامل احترامي لهذا المنفى)وحبسوا لأشهر على ابعد تقدير ،أن ينحنوا بخجل أمام من أمضت ٦ سنوات من عمرها داخل هذا الشيء .احتراما لتاريخكم،ارتدوا عن #سهى_بشارة pic.twitter.com/jSzbj0OKGX — Dima (@DimaSadek) ١٦ سبتمبر ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة 3 التي بعث بها @DimaSadek سكتت حتى لما تهجم على سيدة ضحت بعشر سنوات من عمرها في زنزانة انفرادية لأجل حرية هذا الوطن . لكن ان تصل السفاهة لهذه الدرجة فأمر لا يمكن السكوت عنه .شعب شو ؟ متأسلم حقير ؟هل هو واع لما يقول ؟! لقد اتخذت منذ سنة قرارا علنيا بعدم استضافته،و أدعو اليوم زملائي للالتزام بنفس القرار. pic.twitter.com/EypJsqJm25 — Dima (@DimaSadek) ١٦ سبتمبر ٢٠١٩

تحدثت الإعلامية نجوى قاسم في تغريدة عن تقديرها لسهى بشارة وقالت "أعرفها منذ المراهقة، ناشطات متحمسات كارهات للحرب والاحتلال والانقسام. ذهبت إلى حيث لم يجرؤ أحد في غضبها الصادق ذاك. وقفتُ مع منتظريها يوم تحررت ودخلتُ الى زنزانتها أولاً في معتقل الخيام. وحزنتُ يوم تركت لبنان محبطة. كفى قتلاً بها وبباقي الأسرى وبالوطن"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @najkassem اعرفها منذ المراهقة، ناشطات متحمسات كارهات للحرب والاحتلال والانقسام.ذهبت الى حيث لم يجرؤ احد في غضبها الصادق ذاك.وقفتُ مع منتظريها يوم تحررت ودخلتُ الى زنزانتها اولاً في معتقل الخيام. وحزنتُ يوم تركت لبنان محبطة. كفى قتلاً بها وبباقي الاسرى وبالوطن #استحوا #سهى_بشارة — Najwa Kassemنجوى قاسم (@najkassem) ١٥ سبتمبر ٢٠١٩

كما عبّر المخرج الفلسطيني نصري حجاج عن دعمه لسهى بشارة بنشر صورة جمعته بها في مهرجان للسينما الفلسطينية في جنيف 23عام 2017 واصفا بشارة بالمناضلة اللبنانية الحرة:

من هي سهى بشارة؟

ولدت سهى فواز بشارة في بلدة دير ميماس في بيروت في الخامس عشر من يونيو حزيران عام 1967 والتحقت بالحزب الشيوعي اللبناني الذي كان والدها عضوا فيه عام 1982. وفي السابع عشر من نوفمبر تشرين الأول عام 1988 حاولت سهى بشارة اغتيال أنطوان لحد قائد ما كان يعرف بجيش لبنان الجنوبي الموالي لإسرائيل، بإطلاق النار عليه في بيته الذي دخلته على أساس أنها صديقة زوجته. لم يمت لحد واعتقلت بشارة وسجنت لعشرة أعوام في معتقل الخيام الذي كانت تديره إسرائيل، قضت ستة منها في سجن انفرادي. أفرج عن سهى بشارة في الثالث من سبتمبر أيلول عام 1998 بوساطة دولية. وفي عام 2011 أصدرت سهى بشارة كتابا بالفرنسية يحكي قصتها بعنوان "مقاومة".