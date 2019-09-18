كويتية تتزوج مصريا فتنمر عليها الكويتيون

بعد إعلان فنانة تشكيلية كويتية زواجها من رجل أعمال مصري، تلقت الفنانة وداد المطوع تعليقات بها تنمر من كويتيين.

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