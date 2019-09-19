لا تزال تداعيات الهجوم على مصفاتي نفط آرامكو في بقيق وخريص في السعودية، تلقى تفاعلا عبر مواقع التواصل الإجتماعي خاصة بعد عرض وزارة الدفاع السعودية أدلة قالت إنها تثبت ضلوع إيران في الهجوم .

مصدر الصورة Getty Images Image caption عرضت السعودية ما قالت إنها إدلة على مسؤولية إيران عن الهجمات على منشأتي النفط التابعتين لشركة آرامكو.

كما أعلن الجيش الكويتي رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحدات الجيش نظراً لما تمر به البلاد من أوضاع متصاعدة.

وأوضح بيان الجيش أن "رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض الوحدات هي ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب إتخاذها في مثل هذه الظروف حفاظاً على أمن البلاد وسلامة أراضيها ومياهها وأجواءها من أي أخطار محتملة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @KuwaitArmyGHQ 1️⃣ نظراً لما تمر به البلاد من أوضاع متصاعدة، تعلن رئاسة الأركان العامة للجيش عن رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحداتها وهي ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب إتخاذها في مثل هذه الظروف حفاظاً على أمن البلاد وسلامة أراضيها ومياهها وأجواءها من أي أخطار محتملة pic.twitter.com/DbEMH335oc — الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) ١٨ سبتمبر ٢٠١٩

#الحرب_العالمية_الثالثة

وتصدر #الحرب_العالمية_الثالثة قائمة أكثر الهاشتاغات تداولًا عبر منصات التواصل الإجتماعي في كل من السعودية والإمارات والكويت حاصدا أكثر من 80 ألف تغريدة.

وتباينت التعليقات والتغريدات بين الخوف من اندلاع الحرب والاستعداد للقتال والطرافة.

وأعرب قسم كبير من المغردين عن خوفهم من اندلاع حرب واسعة النطاق بين دول الخليج والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى معتبرين أن الموضوع "ليس مزحة".

وفي هذا السياق انتقد عمر العمير المستهزئين بموضوع الحرب قائلا: "الحرب دمار وخراب للعباد والبلاد يقتل فيها الضعيف والقوي والمرأة والطفل ويهجّر فيها الآلاف".

ووافقه تركي الموسى الرأي قائلا: "الحرب شتات و ضياع خسارة مادية و بشرية".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @t_almosa الحرب شتات و ضياع خسارة مادية و بشرية للأسف لما تشوف السذج يتعاملون معها بطقطقة و سُخرية قل خيرًا او اصمت .. #الحرب_العالمية_الثالثة — تركي الموسى 🇸🇦 (@t_almosa) ١٩ سبتمبر ٢٠١٩

أما الإعلامي فهد الهندال فاعتبر أن "أمريكا تدفع المنطقة نحو حرب طاحنة لن يدفع ثمنها سوانا!"

جاهزون للقتال

من جهة أخرى عبر مغردون آخرون عن استعدادهم للحرب وعدم خشيتهم منها في حال وقوعها.

فكتب فايز الشمري: "حتى إن كانت التكهنات بوقوع الحرب على خطأ إلا أن هذا لا يعني عدم الاستعداد للأسوأ".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @KuwaitForEver أسئلة لا مفر منها في مثل هذه الظروف

وتجاهله وتجاوزه بعبارات الأمور طيبة وماكو إلا العافية

لا يجدي أبدا

وحتى إن كانت التكهنات بوقوع الحرب على خطأ

وإن شاء الله تكون على خطأ

إلا أن هذا لا يعني عدم الاستعداد للأسوأ

فإن لم يحدث فالحمدلله وإن حدث فنحن مستعدون#الاستعداد_القتالي #الكويت — فايز الطليعه الشمري 🇰🇼 (@KuwaitForEver) ١٩ سبتمبر ٢٠١٩

وقال أمجد طه مقللا من خطر الحرب: "لسنا في خطر بل نحن الخطر على كل من يعادينا".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @amjadt25 لسنا في خطر بل نحن الخطر

على كل من يعادينا.



●كما اننا أهل السلام..و إذا أردت السلام فاستعد للحرب..ونعلم أن السلام كالحرب..معركة لها جيوش وحشود وخطط وأهداف و ثقة بالنفس لا تمتلكها إلا قيادة السعودية العظمى، التي نجحت في نقل المعركة لداخل إيران.#الحرب_العالميه_الثالثه#امجد_طه pic.twitter.com/Er8hXkTOFl — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) ١٩ سبتمبر ٢٠١٩

كما أجرى الدفاع المدني السعودي تجربة لصافرات الإنذار في مدينة الرياض وفي بعض المحافظات للتأكد من كفاءة الأنظمة وجاهزيتها، ولكنه أوضح أن التجربة كانت مجدولة مسبقا.

وفور بدء التجارب نشر بعض المغردين تحت هاشتاغ #تجربه_صافرات_الانذار فيديوهات تظهر أصوات صافرات الإنذار لحظة تجربتها.

وكالعادة لم تخل تعليقات المغردين من الطرافة والكوميديا. وفيما يلي بعض منها: