تجاعيد وجه كارول سماحة تثير الجدل
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تجاعيد وجه كارول سماحة تثير الجدل

  • 19 سبتمبر/ أيلول 2019

كارول سماحة تتعرض لانتقادات لنشرها صورة تظهر تجاعيد وجهها، وتضامن واسع معها.

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