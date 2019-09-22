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صدم مقطع فيديو لرجل يعذب طفلة صغيرة الآلاف عبر شبكات التواصل الاجتماعي في السعودية.

يظهر المقطع المتداول شخصا (الأب) يضرب رضيعة لا يتجاوز عمرها العام ويوبخها، بهدف تعليمها المشي.

ولم يكترث الأب لصراخ صغيرته، بل استمر في ضربها وتأنيبها.

وقد حقق الفيديو انتشارا واسعا وسط آلاف التعليقات والاستفسارات حول هوية الأب الذي وصمه مغردون بالإجرام.

وجد المقطع طريقه في بدء الأمر إلى مواقع التواصل الأردنية قبل أن ينتشر في باقي الدول العربية.

وكان ناشطون قد أشاروا إلى أن الشخص المعتدي على الرضيعة يحمل الجنسية الأردنية، لكن الأمن الأردني نفي وقوعه على أراضيه.

ولم تمر ساعات حتى أعلنت النيابة العامة السعودية، القبض على الرجل الفلسطيني الجنسية وتوفير الرعاية اللازمة لأطفاله الأربعة.

الأب يبرر ومغردون يحتجون

ضج موقع تويتر بحالة غضب شديد، ما دفع بهاشتاغ #معذب_طفلة إلى تصدر قوائم المواضيع الأكثر تداولا في عدد من الدول العربية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @salrashed #معذب_طفله

🔴 نشر الفيديو والصورة المؤذية للنفس وللاخرين، بالذات لمن يعاني اضطرابات نفسية، هو فعل عدائي وعنيف ويجب ان يعاقب عليه القانون



ومسائل مثل هذه يتم ابلاغ السلطات المختصة للتحقيق فيها، فلربما يكون الشخص مريضا يحتاج العلاج، ويرد عليك كل دعاء دعوته عليه او اساءة ذكرتها فيه — صلاح صالح الراشد (@salrashed) ٢١ سبتمبر ٢٠١٩

حميص المفجوع بالمشهد، تساءل قائلا:" هل تحول تعنيف الأطفال إلى موضة الآن؟ كل يوم يطل علينا شخص بشيء غريب! يسحب الأطفال من هؤلاء المتخلفين فورا".

وعلقت الصحافية الليبية، فدوى القلال:"مقطع صادم ويفتح باب النقاش على جريمة تعنيف الأطفال... هذا الشخص تم تصويره، لكن ماذا عن آلاف الأطفال الآخرين؟ ... لازم قانون صارم يحمي الأطفال في وطننا العربي".

ودخلت هيئة حقوق الإنسان السعودية، على الخط وطالبت السلطات المعنية بإنزال أشد العقوبات على الأب.

ودعا مكتب اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، إلى الامتناع عن نشر الفيديو حفاظا على خصوصية الطفلة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @HRCSaudi رصدت #هيئة_حقوق_الإنسان ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص #معذب_طفله وتتابع الهيئة مع الجهات المختصة للتأكد من مكان الواقعة واتخاذ الإجراءات النظامية التي تضمنتها الأنظمة وفي مقدمتها نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء . — هيئة حقوق الإنسان (@HRCSaudi) ٢١ سبتمبر ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @UNICEFmena تدعو اليونيسف كافة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الامتناع عن اعادة نشر الفيديو المذكور، وذلك حفاظا على خصوصية الطفلة.



تطالب اليونيسف القيمين على ادارة كافة مواقع التواصل الاجتماعي التي نشرت هذا الفيديو ازالة الفيديو والمحتوى المتعلق به في اقصى سرعة ممكنة. — UNICEF MENA - يونيسف الشرق الأوسط و شمال إفريقيا (@UNICEFmena) ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩

كما انخرط العديد من نجوم ونجمات الفن في التعليق على مقطع الفيديو واصفين الأب بـ "الجاهل".

وعبرت كل من الممثلتين اللبنانيتين، سيرين عبد النور ونادين نجيم، عن غضبهما واستيائهما الشديد من محتوى هذا الفيديو.

وتحت وطأة الانتقادات، اعتذر الأب وعلّل سلوكه بكثرة المسؤوليات على عاتقه مضيفا "أنه كان يمر بظرف نفسي سيء جدا".

ولم يشفع هذا التبرير للرجل، إذ أطلق مغردون لبنانيون وسما جديدا يطالب بمحاكمته.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @altamimi14 القوانين في الدول المتحضرة تعاقب كل من يتعدى على (من لا يستطيع الدفاع عن نفسه)!

سواء كان طفل أو معاق ..الخ

أقل عقوبة هي سحب حضانة الطفل وإيداعه في دور رعاية مختصة لحمايته وتربيته تربية صحيحة ومسالمة!

>أي قلب يملك #معذب_طفله عشان يسوي كذا؟

🚫هذا مريض ويحتاج علاج، ومنع من الإنجاب🚫 — إبراهيم المنيف (@altamimi14) ٢١ سبتمبر ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @jhelles عذرٌ أقبح من ذنب!

مقطع للأب المعنف يبرر فيه جريمته، ويقول أن المقطع قديم، وأن زوجته هربت واستخدمته لإلحاق الأذى به وأنه كان يعلم بنته المشي!

إذا كنت تفعل هذا مع رضيعة فكيف حال أمها المسكينة، التي ربما هربت من بطشك!

يجب أن تودع في السجن أو أن يُحجر عليك في مصحة نفسية!!#معذب_طفله pic.twitter.com/Kfu2iQXPF4 — جهاد حِلِّس (@jhelles) ٢١ سبتمبر ٢٠١٩

يذكر أن القانون السعودي يعاقب المعنف في هذه الحالات بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريـال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

"ضرب مباح تحت بند التربية"

أعاد المقطع التذكير بتاريخ طويل لمشاهد وقضايا من ذات النوع اهتزت لها مواقع التواصل في السنوات الأخيرة.

ونعرض فيما يلي بعضا منها:

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Nisreenirshaid قصص قضايا العنف الاسري على الاطفال في اليمن تقشهر لها الابدان، شو يعني توصلهم الطفلة مشوهة من الضرب ويرجعوها لوالديها بحجة انو لهُ حرية اتباع اسلوب التربية معها! يجب فحص المقبلين على الزواج نفسيا قبل ان يقع الاطفال ضحايا لامراضهم النفسية .. #انقذوا_الطفلة_شيماء pic.twitter.com/kUYBHO8zSr — نسرين|Nisreen (@Nisreenirshaid) ١٠ يونيو ٢٠١٨

اهمل يوتيوب الرسالة التي بعث بها AMINE BER تحذير: المحتوى من طرف ثالث قد يتضمن إعلانات نهاية يوتيوب الرسالة التي بعث بها AMINE BER حقوق نشر الصورة AMINE BER AMINE BER

وإن نجحت مواقع التواصل في الكشف عن هذه الحالات وإنقاذ الأطفال، إلا هناك عددا هائلا من الحوادث التي ذهبت أدراج النسيان دون حل.

عام 2014، كشفت دراسة مكثفة أجرتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" عن أرقام مخفية حول انتشار العنف ضد الأطفال.

وبينت الدراسة أن أعلى نسب للعنف النفسي واللفظي توجد في اليمن، حيث تعدت 90% .

وأظهرت أن نحو 85% من الأطفال في اليمن يتعرضون للضرب التأديبي. وتصل النسبة في مصر إلى 82 بالمائة و73 بالمائة في تونس.

وعدا تونس، تبيح القوانين في باقي الدول العربية الضرب التأديبي للأبناء.

وترى المغردة سلوى حداد أن العنف ضد الأطفال لن ينته إلا بتغيير ثقافة المجتمعات التي تعطي الحق للآباء بتربية أبنائهم بالضرب والتعنيف.

واستغرب المغرد أحمد سعيد تصوير مقاطع فيديو لتعنيف الآباء لأبنائهم جسديا أو معنويا ثم نشرها على مواقع التواصل متباهين بذلك.