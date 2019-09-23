اعتقال ماهينور المصري: نشطاء يتحدثون عن "اختطاف" ويطالبون نقابة المحامين بالتدخل

اعتقلت قوات الأمن المصرية يوم الأحد المحامية والناشطة الحقوقية ماهينور المصري أمام مقر نيابة أمن الدولة حيث كانت ماهينور تحضر التحقيقات مع عدد من النشطاء الذين اعتقلوا خلال مظاهرات مناهضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الجمعة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption ماهينور المصري أثناء سماع دعوى الاستئناف في الحكم الصادر بحقها بالسجن لمدة عامين بتهمة خرق "قانون التظاهر"

ووصف نشطاء ومحامون، من بينهم خالد علي وطارق حسين، اعتقال ماهينور بالاختطاف.

ونقل ناشطون، من بينهم المحامي محمد فتحي، عن شهود عيان أن "حافلة نقل صغيرة توقفت أمام مقر نيابة أمن الدولة عند خروج ماهينور ونزل منها أشخاص بزي مدني اقتادوا المحامية إلى الحافلة".

من جهة أخرى قالت النيابة إن إلقاء القبض على ماهينور المصري "تم تنفيذا لأمر ضبط وإحضار في حقها على ذمة قضية مفتوحة"، حسب ما نقله المحاميان خالد علي ومحمد فتحي عن المحامي العام للنيابة.

دعوات لنقابة المحامين بالتدخل

أثار اعتقال ماهينور المصري غضب زملائها المحامين على وجه الخصوص الذين طالبوا النقابة بالتدخل، خاصة وأن ماهينور اعتقلت عند خروجها من مقر نيابة أمن الدولة الذي وجدت فيه بحكم طبيعة عملها كمحامية.

وقوبل خبر اعتقال ماهينور المصري بتفاعل كبير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عبر وسمي #ماهينور_المصري_فين و #ماهينور_المصري .

وعبر عدد من النشطاء والسياسيين والفنانين عن دعمهم لماهينور.

ومن بينهم الممثل عمرو واكد والممثل خالد أبو النجا الذي تداول المغردون صورة له وهو يحمل لافتة كتب عليها "الحرية لماهينور المصري" خلال مشاركته في مظاهرة أمام الفندق الذي ينزل فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نيويورك حيث يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن جانب آخر قال مغردون إن اعتقال ماهينور المصري تم في إطار تطبيق القانون ولا يستحق ما لقيه من تفاعل بينما ذهب آخرون إلى الاستهزاء بالناشطة اليسارية ووصفها بأنها من "أرباب السوابق" إذ أن هذه ليست أول مرة تعتقل فيها المحامية.

ولئن أثار اعتقال ماهينور المصري جدلا وهي المحامية التي اعتقلت "أثناء تأدية عملها" والناشطة التي أفرج عنها من السجن منذ وقت قصير، فإنها ليست الوحيدة التي اعتقلت منذ اندلعت احتجاجات متفرقة مناهضة للرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الجمعة الماضي بدعوة من المقاول #محمد_علي.

وأعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في تقرير نشرته صباح الاثنين أنها أحصت 370 معتقلا منذ نحو أسبوع، متوقعة أن يكون العدد الفعلي للمعتقلين أكثر من ذلك.

من هي ماهينور المصري؟