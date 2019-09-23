كيف توفي البطل الأولمبي اليمني هلال الحاج؟

توفي بطل الكونغ فو الأولمبي اليمني هلال الحاج أثناء محاولته الهجرة سرا على متن قارب صغير من المغرب إلى إسبانيا. الكثير من اليمنيين والعرب تداولوا صوره وقصة نجاحه وتساءلوا عن دوافع هجرته السرية من بلاده.

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