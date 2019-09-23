توفي بطل الكونغ فو الأولمبي اليمني هلال الحاج أثناء محاولته الهجرة سرا على متن قارب صغير من المغرب إلى إسبانيا. الكثير من اليمنيين والعرب تداولوا صوره وقصة نجاحه وتساءلوا عن دوافع هجرته السرية من بلاده.
كيف توفي البطل الأولمبي اليمني هلال الحاج؟
- 23 سبتمبر/ أيلول 2019
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