وفاة بطل أولمبي يمني في الكونغ فو غرقا في محاولته الهجرة إلى أوروبا
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كيف توفي البطل الأولمبي اليمني هلال الحاج؟

  • 23 سبتمبر/ أيلول 2019

توفي بطل الكونغ فو الأولمبي اليمني هلال الحاج أثناء محاولته الهجرة سرا على متن قارب صغير من المغرب إلى إسبانيا. الكثير من اليمنيين والعرب تداولوا صوره وقصة نجاحه وتساءلوا عن دوافع هجرته السرية من بلاده.

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