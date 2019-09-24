هل أقنعت #محاكمة #بوتفليقة الجزائرين بقبول إجراء انتخابات رئاسية؟

منذ أعلن الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، تحديد الثاني عشر من ديسمبر كانون الأول هذا العام موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية تشكل في البلاد معسكران، أولهما معارض لإجراء الانتخابات في هذا التوقيت والثاني مبارك للقرار.

مصدر الصورة Getty Images Image caption طلبة يتظاهرون في العاصمة الجزائر رفضا لإجراء انتخابات رئاسية قبل تغيير النظام بالكامل.

عبر وسمي #تسقط_انتخابات_العصابات و #ما_تهدرش_باسمي يبدي المنتمون لكل من المعسكرين مواقفهم من إجراء انتخابات رئاسية في هذه المرحلة التي تعيشها البلاد الآن.

الرافضون لإجراء الانتخابات الآن يقولون إن العملية السياسية في الجزائر لا تستقيم قبل الإطاحة بالنظام القديم بالكامل ويرون أن هذا الهدف لم يتحقق بعد ويطالبون بإبعاد الجيش عن العمل السياسي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @amykarma2016 انا لم اخرج يوم 22 فيفري لمطالبة بتنظيم انتخابات انا خرجت من اجل التغيير و المنطق يقول لا تغيير يعني لا انتخابات 👇 #تسقط_انتخابات_العصابات — Benamara saida (@amykarma2016) ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩

وعلى الرغم من اعتقال عدد من رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وكبار رجاله، وعلى رأسهم أخوه #السعيد_بوتفليقة الذي يعتبره جزائريون الحاكم الفعلي للبلاد في عهد أخيه، وبدء محاكمتهم، فإن شقا من الجزائريين يرى أن المحاكمة غير جادة ولا تستجيب لمطالب يتظاهرون من أجلها منذ أشهر. ومن بين هؤلاء المعلق الرياضي الشهير #حفيظ_دراجي:

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @derradjihafid كنا نتمنى متابعة محاكمة المتهمين (بالمساس بسلطة الجيش) على المباشر مثلما روجوا له، أو على الأقل السماح للإعلام بالحضور .

لكن يبدو أن القضية (عائلية داخلية) لا تعني الحراك الشعبي الذي لن يرضى سوى برحيل ومحاسبة (الكل)، لأن المساس (بسلطة وسيادة الشعب) أخطر من المساس بسلطة الفرد.. pic.twitter.com/HUsH9NUYqJ — hafid derradji (@derradjihafid) ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩

ومن الجزائريين من يرى أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح وأن أهداف الثورة ضد نظام بوتفليقة تتحقق ويقرأ في محاكمة سعيد بوتفليقة دليلا على ذلك.

وكثير من هؤلاء يقولون إن إجراء انتخابات رئاسية الآن هو "الخطوة المنطقية" التالية في مسيرة البلاد.

ويخالفون بذلك رأي من نشطوا في التعبير عن رفضهم للانتخابات فبرزوا كأنهم ممثلون للشعب الجزائري ومتحدثون باسمه، ومن هنا أنشأ المغردون هاشتاغ #ما_تهدرش_باسمي، أي "لا تتكلم باسمي" ليقولوا إن الرافضين للانتخابات لا يمثلونهم.

من بين مستخدمي وسم #ما_تهدرش_باسمي من غرد دعما لرئيس ركان الجيش أحمد قايد صالح الذي دعا إلى إجراء الانتخابات وقال إن قايد صالح فعل ما كان بالإمكان:

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @FallahAissa القايد صالح نعم كان من بين العصابة .ولكن ماعساه يفعل ؟

بوتفليقة أنذاك وزير للدفاع الوطني وزد على ذالك الجنيرالين توفيق وطرطاق كانو على رئاسة المخابرات .لكن عندما تحرك الشعب ونتفض وقف مع الشعب لانه يدرك أنه محمي والذي يحميه هو الشعب الذي خرج يطالب بسجن العصابة #ما_تهدرش_باسمي — فَـــــلاَّحْ عِيـسَى🇸🇦🇩🇿 (@FallahAissa) ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @DhiyaBen1 اذا كانت مشكلتهم أن القايد صالح عسكري و يتدخل في السياسة فمشكلتنا نحن هو ان البلاد بدون رئيس..

لسنا مع قائد الاركان لأنه نظيف و رجل مثالي بل لأنه أولا وقف في صف الشعب يوما احتجنا وقوفه #ماتهدرش_باسمي — Dhiya Ben (@DhiyaBen1) ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩

ومن الموافقين على إجراء الانتخابات الرئاسية في الموعد المحدد من اتهم الرافضين بتنفيذ أجندات خارجية، وطالت اتهامات المغردين بالخصوص شخصيات جزائرية عامة تعيش خارج الجزائر:

ومن المغردين من تبنى وسم #ما_تهدرش_باسمي للتأكيد على حرية الرأي وحق كل شخص في اتخاذ موقف مما يجري في البلاد رافضا كان أم موافقا.

ومنهم من أزعجه انقسام الجزائريين ورأى فيه خطرا على الجزائر في المرحلة الدقيقة التي تمر بها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Bkrmn3 أخطر ما في هذه المرحلة أن العصابة إستطاعت أن تقسم الشارع الجزائري وتفرقه و الأكثر من ذلك أن الصرعات بين الشعب غزت المواقع و دخل فيها العناد

فلم تصبح النقاشات للبناء وتبادل الأفكار بل لإثبات كل طرف أنه على حق

إستيقظوا قبل أن تقولوا أكلت يوم أكل الثور الأبيض#تسقط_انتخابات_العصابات — أبوبكر مأمون (@Bkrmn3) ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩

وكان قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح قد أصدر أوامره بمنع دخول الحافلات التي تنقل المتظاهرين من خارج العاصمة الجزائرية إليها كل جمعة بعد أن أكد المضي قدما في إجراء الانتخابات الرئاسية في التاريخ المحدد لها في الثاني عشر من ديسمبر كانون الأول عام 2019.