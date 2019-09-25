عدد "هائل" يرافق الرئيس اللبناني إلى نيويورك واللبنانيون غاضبون

أثارت رحلة رئيس الجمهورية اللبناني ميشيل عون إلى مدينة نيويورك الأمريكية، حيث تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، الكثير من الجدل بسبب عدد أعضاء الوفد المرافق للرئيس خلال الرحلة.

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وتضاربت الأنباء حول عدد الوفد اللبناني، وتحدثت بعض الروايات عن سفر أكثر من 100 مرافق للرئيس بين وزراء وإعلاميين وإداريين.

إلا أن مصادر الوفد الرئاسي اللبناني إلى نيويورك نفت صحة تلك الروايات مؤكدة أن عدد أعضاء الوفد المرافق للرئيس عون لا يتجاوز 60 شخصا.

"أموال الشعب"

وانتقل الجدل إلى مواقع التواصل الاجتماعي حيث عبر قسم كبير من المغردين عن غضبهم من "استهتار المسؤولين وعدم إكتراثهم للأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان".

وفي هذا السياق كتب حسن: "لنعرف حجم الفساد في لبنان وحجم استهتار المسؤولين بالشعب .. لم نسمع أي سؤال أو أي عتب من أي مسؤول عن حجم الوفد المرافق أو عن حجم المبلغ الذي صرف".

وغرد عمر دياب قائلا: "مليون دولار تكاليف الوفد المرافق مع العلم لبنان عم يشحد عأبواب الدول".

أما سعيد مراد فعلق على الموضوع بطرافة مستعينا بفيديو يظهر أشخاصا يحاولون الدخول إلى قطار مكتظ، مقارنا إياه بعدد الوفد اللبناني إلى نيويورك.

#60_مش_160

وتحت هاشتاغ #60_مش_160 غرد أنصار الرئيس اللبناني لنفي شائعة مرافقة 160 شخصا للرئيس عون في رحلته معتبرين أن حملة التشويه التي يتعرض لها مفتعلة.

أبو سعيد علق على "تضخيم" عدد المرافقين قائلا: "من يعمل على تشويه الحقيقة بقذف أرقام مبالغة عن عدد الوفد المرافق هم نفسهم من يساهم بتشويه الحقائق وتعمية الرأي العام لأن الناس بوجود هذا الكم الهائل من الكذب لم تعد تثق بأحد".

واعتبرت كيكي سمعان أن الوفد الرئاسي الحالي هو أصغر وفد رئاسي منذ اتفاق الطائف وأن أغلب وسائل الإعلام المحلية التي ترافق عون إلى نيويورك تعرف الرقم بدقة.

ونشر قبلان سلامة صورة لجماهير حاشدة كان قد استقبلها الرئيس اللبناني عند تسلمه مهامه وذيلها بتعليق: "شعب لبنان العظيم هو الوفد المرافق للرئيس عون في عقله وذهنه وفكره".

وشهد لبنان على مدى الأشهر الماضية عدة احتجاجات اعتراضا على تخفيضات محتملة في معاشات المتقاعدين، كانت الحكومة اللبنانية تناقشها ضمن مشروع قانون الموازنة.

وأعلنت الحكومة اللبنانية بداية شهر سبتمبر/ أيلول الحالي حالة الطوارئ الاقتصادية، لتحسين الأوضاع في البلاد وتسريع إصلاحات المالية العامة.