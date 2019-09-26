لا تزال التجاذبات وحرب الهاشتاغات قائمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بين أنصار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومؤيدي المقاول المصري محمد علي، الذي أثار الجدل مؤخرا بعد نشره مقاطع فيديو اتهم فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومسؤولين كبار في الجيش بـ "الفساد".

ولكن مواجهة من نوع آخر بدأت بالظهور مؤخرا وهي الأغاني والأغاني المضادة.

الحرب بدأت بعدما نشر برنامج "ستديو 25" المصري الساخر، الذي يبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات غنائية مناهضة للرئيس السيسي وداعمة للمقاول محمد علي.

وفاق عدد المشاهدات على إحدى تلك الأغنيات 600 ألف مشاهدة.

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في المقابل أطلق المغني والممثل المصري محمد رمضان الأربعاء أغنية جديدة بعنوان "هما عايزنها فوضى" وذلك للرد على الفيديوهات التي ينشرها المقاول المصري محمد علي والاحتجاجات التي رافقتها.

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وحققت الأغنية التي أطلقها رمضان الأربعاء أكثر من مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب بعد يوم واحد من إطلاقها.

وحصلت الأغنية على إعجاب أكثر من 90 ألفا لكن في المقابل تخطى "عدم الإعجاب" بها 60 ألفا.

وكان المغني الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم قد أطلق أيضا أغنية تحت عنوان "ممثل فاشل" هاجم فيها محمد علي.

التفاعل مع تلك الأغاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي كان كبيرا، وجاءت التعليقات متبانية بين من اعتبرها أغان وطنية وبين رافض لإدخال الفن بالسياسة.

وفي هذا السياق كتب خليل البروبي يقول: "ومتى أحس أهل الفن بأوجاع الفقراء وأحزانهم هم بعيدون عن جحيمهم الذي لا يطاق".

أما هويدا فهاجمت أغنية محمد رمضان الجديدة قائلة: "الفوضى هي أن تعتقل الناس من بيوتها بدون تهمة ولا إذن نيابة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @HowaidaHadad الفوضى هي أن تعتقل الناس من بيوتها بدون تهمة ولا إذن نيابة،

أن تعتقل الشرطة أحد أفراد الأسرة بدلاً عن الشخص المطلوب، ألا تأمن على نفسك إذا طلبت محاسبة المسؤول



إنت وأمثالك داعمي الفوضى يا محمد رمضان



#انت_انتهيت_ياسيسي — Howaida (@HowaidaHadad) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩

ولجأ خالد إلى السخرية من موضوع "الأغاني الوطنية" بالقول: "الشعب فى حالة غليان بيشتكوا بسبب غلاء الأسعار وصعوبة المعيشة ... نعملهم ايه؟! اعملولهم أغاني وطنية!"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @elshenawy85 ألحقنا يا فندم الشعب فى حالة غليان و هيجان ، بيشتكوا بسبب غلاء الأسعار و صعوبة المعيشة ... نعملهم ايه ؟!



أعملولهم أغانى وطنية !! 😊 — khaled (@elshenawy85) ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩

بينما أثنى صلاح محمد على جرأة محمد رمضان في دعم الدولة بالقول: "نتفق أو نختلف مع محمد رمضان لكنه كان أجرأ من فنانين كثر للوقوف مع الدولة فى مواجهة خفافيش الظلام".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @salahalarmosy نتفق او نختلف مع محمد رمضان لكنه كان أجرأ من فنانين كثر للوقوف مع الدولة فى مواجهة خفافيش الظلام لانه لا حياد مع حب الوطن وسلامته . — salah.ahmed (@salahalarmosy) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩

ووافقه إسلام حريرة الرأي قائلا: "إبن البلد "الجدع" هو الذي لا ينسى فضل بلده عليه ويقف جنبها دائماً".

ناني يوسف اعتبرت أن ما فعله محمد رمضان عبر الأغنية "يمسح كل أخطائه السابقة".