احتدمت حرب الوسوم بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بين معارضي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومؤيديه في ظل دعوات للتظاهر اليوم الجمعة دعا إليها الممثل والمقاول المصري محمد علي للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكانت أبرز الوسوم التي أطلقها معارضوا السيسي: #جمعه_الخلاص (405 ألف تغريدة)، #انت_انتهيت_يا_سيسي (152 ألف تغريدة) و #جمعه_الغضب (12 ألف تغريدة)، بينما كانت أبرز الوسوم المؤيدة للسيسي: #محمد_علي_خان_وطنه (97 ألف تغريدة)، #شكرا_مخابرات_مصر (58 ألف تغريدة)، #تفويضنا_للسيسي_تاني (37 ألف تغريدة) و #شكرا_شعب_وجيش_وشرطه_مصر (30 ألف تغريدة).

#جمعه_الخلاص

مصدر الصورة Getty Images Image caption الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمقاول والممثل المصري محمد علي

وتصدر #جمعه_الخلاص قائمة الوسوم الأكثر تداولا وأكد مستخدموه على المشاركة والمطالبة برحيل الرئيس السيسي، والإفراج عن كامل المعتقلين السياسيين في السجون المصرية.

فقالت سناء السيد: "هانت يا بنات كلها بس ساعات وتشوفوا النور من تاني هنكسر الزنازين ونحرر المعتقلين ونحرركوا من جلادكم ومصر تتحرر من الظالم الي سجنكم".

وقال خلفاوي: "على الهامش مبدئيا تحية لأي حد عنده الشجاعة ينزل بسلمية وسط إرهاب النظام الحالي لكن لو نازل جمعة الخلاص أهم حاجة هي أمنك الشخصي محدش هينفعك لو حصلك ضرر إنزل وقول كلمتك بس حافظك على نفسك وأمنك وأمن اللي قدامك، وبلاش تتجر للعنف ولا أي حد يستفزك ويجرك لمنطقته".

#انت_انتهيت_ياسيسي

جاء انتشار هذا الهاشتاغ وغيره من الوسوم المعارضة للسيسي بعد دعوات المقاول محمد علي وحملات مساندة من حسابات إعلامية مناهضة لنظام السيسي.

وكان محمد على قد نشر مقطع فيديودعا من خلاله المصريين إلى النزول إلى الشوارع والميادين في كل المحافظات، مؤكدا أن قواتالأمن المصرية لا تستطيع مواجهة الشعب المصري بأكمله، ومستشهدا بـ "هروب الشرطة" أمام المتظاهرين في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وقال المقاول والممثل المصري محمد علي، الذي دعا إلى مظاهرات في مصر اليوم للمطالبة برحيل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في فيديو بثه منذ قليل عنونه بـ "يلا يا شعب مصر العظيم العالم منتظرنا" قال فيه: "إن الرئيس المصري يبدو متخوفًا من خروج الشعب ضده".

وأضاف علي : "العالم كله مستنينا نقول كلمته كشعب، لو نزلنا هيرحبوا، الشعب لازم يثبت كلمته قدام العالم كله النهارده".

وعبر كثيرون من مستخدمي الهاشتاغ عن تأييدهم لدعوات محمد علي، معتبرين أن الساعات القادمة هي "الأشد حسما بتاريخ مصر".

فقال المحامي والخبير بالقانون الدولي الدكتور محمود رفعت: "الساعات القادمة هي الأشد حسما بكل بتاريخ مصر إذ يجب استعادتها، فمنذ قرابة 5 آلاف سنة مصر عاشت بنفس الحدود وأيضا نسيج المجتمع، حتى بدل السيسي حدودها ببيع أرضها والعبث بنسيجها الاجتماعي فضلا عن تفريطه بمياه النيل العمود الفقري لحضارة مصر".

وقال ‏‏‏مستشار وزير الأوقاف وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشعب السابق الدكتور محمد الصغير: "لو يعرف شباب مصر مدى متابعة إخوانهم من المسلمين لجمعة الغد والآمال المعلقة عليهم لأيقنوا أنهم مستقبل الأمة وليس مستقبل مصر وحدها، لأنها قاطرة التغيير وصاحبة أكبر تأثير، وإذا أعلن المصريون غدا انت انتهيت يا سيسي فقد انفرط عقد الظلمة وستتوالى حبات المسبحة وستدخل الفرحة كل بيت مسلم".

#محمد_علي_خان_وطنه

وفي مقابل الدعوات لمظاهرات مناهضة للسيسي، دعا فنانون وأحزاب سياسية مؤيدة للرئيس المصري لمظاهرة لتأييده في ميدان "هشام بركات" رابعة العدوية سابقا، بمدينة نصر شرقي القاهرة.

وأطلق مؤيدو الرئيس المصري وسما مناهضا للمقاول المصري محمد علي يتهمه بالخيانة.

وكان هاشتاغ #محمد_علي_خان_وطنه من ضمن الهاشتاغات الأكثر انتشارا في مصر حاصدا أكثر من 97 ألف تغريدة طالب من خلالها الناشطون بـ "التصدي لأية محاولة تخريب تستهدف هدم الدولة ونشر الفوضى وزعزعة الاستقرار والأمن".

فقالت إيمان: "يا شعب مصر، متسمعوش كلام واحد زي ده عايز يوقعنا في بعض والغلط مننا لأنه صدقناه وشيرنا فيديوهاته وهوه قاعد في إسبانيا بيتكلم والغلابه هنا مصدقينه".

وقالت ناديا ياسين: "مواطن مصري، أجدد التفويض لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ كل الإجراءات التي يراها لازمة لحماية الوطن والحفاظ على وحدة أراضيه، والتصدي لأية محاولة تخريب تستهدف هدم الدولة ونشر الفوضى وزعزعة الاستقرار والأمن".

#شكرا_مخابرات_مصر

وجدد مصريون شكرهم للمخابرات المصرية من خلال هاشتاغ #شكرا_مخابرات_مصر الذي تم تداوله في أكثر من 58 ألف تغريدة تشيد بالجهود المبذولة من قبل المخابرات المصرية لحماية الأمن القومي المصري على حد قولهم.

قالت وفاء عبد الوهاب: "تتوالى الضربات الأمنية القاتلة لكل من تسول له نفسه في ترهيب المصريين، عيون مصر الساهرة، صقور الوطن، رجال الصمت، أثبت يا مصري فرجال الشرطة الأبطال يعزفون أروع ملحمات الدفاع عن مصر والمصريين".

وقال عبدالله: "المخابرات المصرية معروفه بدورها العظيم في حماية الأمن القومي المصري واحنا اطفال كنا نشاهد مسلسل جمعة الشوان وبعدها رأفت الهجان وكلنا اعتزاز وفخر بالدور الوطني الشريف وبالتضحيات التي يقومون بها ونأمل أن يستمر العمل الدرامي في إبراز مثل هذه الأدوار".

إجراءات أمنية مشددة

وشددت السلطات المصرية إجراءات الأمن في العاصمة القاهرة ومدن أخرى تحسبا للمظاهرات المناهضة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد أغلقت قوات الأمن الشوارع الرئيسية المؤدية إلى ميدان التحرير ووسط القاهرة، كما أغلقت ثلاث محطات لمترو الأنفاق، تؤدي جميعها إلى ميدان التحرير.

وعلقت إدارة مترو أنفاق القاهرة لافتات تفيد بأن قطارات الأنفاق لن تتوقف في محطات أحمد عرابي، وجمال عبد الناصر، وأنور السادات، وتم عمل تحويلات مرورية تسمح للسيارات بتجاوز الميدان دون المرور منه، مع إغلاق كل الطرق المؤدية إليه.

وطالبت منظمة العفو الدولية في تغريدة لها العالم بـ "ألا يقف مكتوف الأيدي بينما يدوس الرئيس السيسي على حقوق المصريين في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير في مصر".

وأضافت: "على السلطات المصرية الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين السلميين واحترام حرية التعبير والتجمع".