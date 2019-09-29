أعلنت وسائل إعلام سعودية مقتل عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز، بإطلاق نار إثر خلاف شخصي.

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وأكد ابن شقيق الفغم، بداح الفغم، عبر تويترخبر مقتل عمه، مشيرا إلى أنه توفي في المستشفى متأثرا بإصابته.

ما إن تأكد خبر وفاة الفغم، حتى تصدر وسم يحمل اسمه (#عبدالعزيز_الفغم) قائمة المواضيع الأكثر تداولا على تويتر على مستوى العالم.

وحصد الوسم ما يقرب المليون تغريدة في أقل من عشر ساعات.

كما تداول العديد من الأمراء والمسؤولين والإعلامين السعوديين خبر وفاة الفغم، مرفقة بعبارات رثاء. من بين هؤلاء بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والأمير سطام بن خالد آل سعود.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Y20 رحم الله اللواء #عبدالعزيز_الفغم وأسكنه فسيح جناته.

خالص العزاء لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولأسرته الكريمة.

إنا لله وإنا إليه راجعون. — ياسر القحطاني (@Y20) ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩

و في بيان لها على تويتر، قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن "عبد العزيز الفغم، كان في زيارة لصديقه تركي بن عبد العزيز السبتي، في محافظة جدة، عندما دخل عليهما صديق لهما يدعي ممدوح بن مشعل آل علي".

وأضاف البيان "أثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء الفغم وممدوح آل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على الفغم، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل".

وبدوره، نشر حساب إمارة مكة تغريدة نعى فيها الحارس الشخصي للملك بن سلمان واصفا إياه بـ "الشهيد". وأتبع الحساب تغريدته الأولى بأخرى أعلن فيها مقتل الجاني إثر اشتباكات مع الأمن.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @makkahregion شرطة منطقة مكة المكرمة:

استشهاد اللواء #عبدالعزيز_الفغم

بعد إطلاق النار عليه من صديقه إثر خلاف شخصي

.. الجاني يصيب خمسة من رجال الأمن

ومواطناً ومقيم. — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩

وقد أفرد مغردون سعوديون عدة هاشتاغات لنعي الحارس الشخصي للملك. وفيما يلي نعرض بعضا منها.

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كما طغى خبر وفاة الفغم على حديث المغردين في باقي الدول العربية، إذ اعتلى اسمه قوائم المواضيع في مصر والكويت والأردن.

وجاءت الرواية الرسمية عن مقتل الفغم غير مقنعة لبعض المغردين، إذ وصفوا الحادثة بأنها "تصفية حسابات".

في المقابل، سارع إعلاميون سعوديون إلى تفنيد تلك الروايات، داعين إلى احترام حرمة الموت.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @fdeet_alnssr تطور الموضوع واطلق الجاني النار وقتل اللواء ( #عبدالعزيز_الفغم ) واصاب (تركي السبتي) شقيق صديقه، وعامل فلبيني بالمنزل، ثم حاول الهروب ووجد الجهات الأمنية في الخارج وتبادل إطلاق النار معهم حيث تم قتله فورا — بن عويد #2030 🇸🇦 (@fdeet_alnssr) ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩

وكان عبدالعزيز الفغم، حارسا شخصيا للملك عبدالله بن عبدالعزيز. وبعد وفاته أصبح حارسا شخصيا للملك سلمان بن عبدالعزيز.

و عُرف اللواء عبد العزيز الفغم بملازمته الدائمة للملك سلمان.

وفي منتصف العام 2017، أصدر الملك سلمان، أمرا ملكيا بترقية الفغم إلى رتبة لواء.