أثارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية جدلا واسعا في لبنان بعد نشرها وثائق من محكمة في جنوب أفريقيا تشير إلى تقديم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أكثر من 16 مليون دولار لعارضة أزياء من جنوب إفريقيا بعد أن التقيا في منتجع فاخر في سيشيل عام 2013.

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ولم يكن الحريري في منصبه الحالي عندما بدأ في إرسال الأموال إلى كانديس فان دير مروي، إذ كان رئيسا لحزب المستقبل.

والحريري متزوج وأب لثلاثة أطفال، وتزعم العارضة، 20 عاما، أنه كان بينهما علاقة رومانسية.

وقدرت مجلة "فوربس" ثروة الحريري الصافية في عام 2013 بنحو 1.9 مليار دولار.

وقالت الصحيفة إن الحريري لم يرد على أسئلتها المتعلقة بعلاقته مع عارضة الأزياء، ولم يرد فريقه الإعلامي على استفسارات بشأن الهدايا.

ولم يصدر عن المكتب الإعلامي للحريري أي تعقيب رسمي منذ نشر مقال صحيفة نيويورك تايمز.

وهذه ليست أول مرة يرد فيها اسم الحريري في هذا السياق، إذ سبق لموقع أوشين فايبز الجنوب إفريقي أن نشر الخبر في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

فضيحة أم مؤامرة

الخبر لم يمر مرور الكرام على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان، وتباينت آراؤهم بين من اعتبر الأمر "فضيحة" ومن رآها "حرية شخصية" ومن وصف الأمر بـ "المؤامرة".

واعتبر كثيرون أن إعادة نشر الخبر من قبل صحيفة نيويورك تايمز ليس بريئا وأن وراء ذلك هدفا ما.

وفي هذا السياق تساءل المغني اللبناني زين العمر عن المستفيد من تشويه صورة الحريري في هذا الوقت، معتبرا أن ما جرى يعد شأنا شخصيا.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ZeinElOmr الصحافة الكاذبة هي كالمجرم

ومرّوج الشائعات هو قاتل وبلا ضمير

إعتني ببيتك واترك بيوت الناس

من المستفيد من تشويه صورة الرئيس الحريري في هذا الوقت ؟

انا مع دولة الرئيس

حياتو وحر فيها

وفي هذا الوقت بالذات #لبنان بحاجة للشيخ سعد

معك ومنحبك الاشاعة اسما اشاعة @saadhariri #zeo — Zein El Omr - زين العمر (@ZeinElOmr) ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

واستغرب الصحفي بيار أبي صعب إقدام صحيفة نيويورك تايمز على "إحياء الفضيحة" من جديد، متسائلا: من يريد أن يقاصص ويضعف سعد الحريري الآن؟

واعترضت الصحفية كارولين بزي على المطالبين باستقالة الحريري، معتبرة أن "الرجل لم يكن رئيسا للحكومة حينها وله كامل الحرية في صرف أمواله الشخصية في المكان الذي يريد".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @BazziCaroline ليه بدو يستقيل؟ اول شي هالقصة صارت ولم يكن حينها رئيسا للحكومة يعني أن الأموال من جيبته والرجل حر وين يصرف مصرياته.. — Caroline Bazzi (@BazziCaroline) ١ أكتوبر ٢٠١٩

لكن ليال حداد كان لها رأي آخر، معتبرة أن موضوع الـ 16 مليون دولار "لا يخص الحريري وحده في الوقت الذي لم تحصل مئات العائلات الذين عمل أبنائها في مؤسسات الحريري على مستحقاتهم".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @layalhaddad لأ ال16 مليون دولار مش موضوع شخصي لما في مئات العائلات اللي إلها سنين بتضحي مع الحريري بمؤسساته وما بتقبض، ومئات العائلات اللي لا عاد معها تدفع قسط مدارس ولادها، أو حق البنزين تتروح وتجي عالشغل. وهو بيقلهن "معليش بدنا نضحي كرمال مشروع رفيق الحريري". — layal h (ليال حداد) (@layalhaddad) ١ أكتوبر ٢٠١٩

واعترض فراس حاطوم على اعتبار الموضوع شخصيا في حين كان الحريري رئيسا لأكبر كتلة نيابية عام 2013.

ويعاني الحريري من أزمة إقتصادية دفعته إلى تصفية مؤسسة "سعودي أوجيه للبناء" التي شكلت أساس إمبراطورية العائلة المالية وتعليق العمل بتلفزيون المستقبل قبل أسابيع.

ولا يزال كثير من موظفي شركة سعودي أوجيه يطالبون الحريري بسداد مستحقاتهم.