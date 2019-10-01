جماهير غاضبة تطارد حكم مباراة سوداني حتى منزله
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لماذا هرب حكم مباراة من الجماهير في السودان؟

  • 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2019

فيديو لحكم سوداني يهرب من ملعب مباراة لكرة قدم في كأس السودان بعد مطاردة جماهير غاضبة له.

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