لماذا هرب حكم مباراة من الجماهير في السودان؟

فيديو لحكم سوداني يهرب من ملعب مباراة لكرة قدم في كأس السودان بعد مطاردة جماهير غاضبة له.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:

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