اجتاح اسم الفنانة الكويتية، نورة العميري، مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت وعدد من الدول العربية كالبحرين والإمارات والمملكة العربية السعودية، بعد مقطع مصور بثته عبر تطبيق "سناب شات" أثناء تواجدها في سيارة أوبر، سخرت فيه من السيارة وبساطتها.

مصدر الصورة Instagram @nka_line Image caption نورة العميري

وبدأت القصة عندما نشرت العميري فيديو لها ولصديقتها من داخل سيارة الأوبر وهي تضحك بسخرية من بساطة السيارة دون الاكتراث لوجود السائق، مما عرضها لانتقاد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد الهجمة التي تعرضت لها الفنانة الكويتية، خرجت لتوضح أنها كانت تمزح فقط، وأن السائق تقبل الموضوع، وتساءلت لماذا يسارع الناس بالهجوم عليها بدلًا من تقديم النصيحة.

وازدادت الانتقادات، وازداد معها الهجوم على العميري، ففقدت السيطرة وخرجت بمقطع فيديو متوجهة فيه إلى الساخرين منها بالقول: "شفتوا هاد قميصي؟ أغلى من صالة بيتكم".

#نوره_العميري_انتي_المصخره

ودفع ذلك المغردين إلى إطلاق هاشتاغ #نوره_العميري_انتي_المصخره الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في الكويت حاصدا أكثر من 28 ألف تغريدة، عبر من خلالها المستخدمون عن استيائهم وغضبهم من الفنانة الكويتية.

ووعدت نورة العميري متابعيها بأنها ستلجأ للمحكمة، وستقاضي كل من "تعرض لها أو مس شرفها بسوء"، ولن ترحم أحدا بعدما أوضحت أنها اعتذرت للسائق الذي قبل اعتذارها.

وفي حديثها عن أعمالها الخيرية قالت العميري: "العاملة التي تعمل في بيتنا لم تغادر منزلنا من 22 سنة ونأكل على سفرة واحدة، حتى أنها لا تأخذ إجازة لأنها تخرج ساعة تشاء وأنا أذهب معها إلى السينما لمشاهدة الأفلام الهندية".

وأضافت: "أنا ساعدت الكثيرين ولكني لا أصور وأنشر فيديوهات، كما أصرف على 3 عائلات، وكافلة لأيتام ومعالجة ناس تعاني سرطان، وقبل ما تجرحوني أنا كنت مريضة سرطان وأنتم تدعون عليّ للإصابة بهذا المرض".

تأييد للعميري

وتفاعل كثيرون مع الفيديو الأخير للفنانة الكويتية، معتبرين أن الانتقادات التي تعرضت لها العميري لم تكن بناءة.

فقالت نجود السلطان: "إنسانة طيبة وعلى نيتها وراعية خير، كانت مريضةْ سرطان وتشافت منه تجون تدعون عليها يجيها سرطان ولا تتعالج؟ ما عندكم قلب؟ أحد يقول هذا لمريض سرطان سابق؟ ولما بدت بالإعلانات أول شيء سوته تكفلت بعلاج ناس كان فيهم المرض، لا تقصون الزين وتنشرون الشين، حرام!"

وقال أحد المغردين: "طيب ليش قصيتو الشي اللي مو زين في سناباتها واخذتو الشين عشان كم رتويت؟؟ تظلمونها وتسبونها وتقذفونها؟ يعني على أساس هذي أخلاق المسلمين؟ مسوين فيها وانتو سبيتوها وقذفتوها".

من هي نورة العميري؟

مصدر الصورة Instagram @nka_line Image caption نورة العميري

نورة العميري مغنية وممثلة كويتية من مواليد 28 يونيو 1989، وهي إبنة المغنية الشعبية "أم فيصل".

دخلت المجال الفني عام 2009 من خلال مشاركتها في برنامج ستار أكاديمي، وكانت أول كويتية تشارك في نسخته السادسة.

ونالت نورة العميري جائزة أفضل فنانة كوميدية من "مهرجان المميزون" في رمضان.

وكشفت المدوّنة الكويتية نورة العميري، في وقت سابق أنها أصيبت بمرض السرطان في الغدد الليمفاوية قبل ست سنوات، وأشارت إلى أنها شفيت منه.