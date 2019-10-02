قصة "مصطفي ابو تورته" تشعل مواقع التواصل في مصر

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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وسم أثار حيرة الكثيرين، لكنه أثار أيضا تعاطفا وغضبا شديدين.

بدأت القصة عندما تصدر #مصطفي_ابو_تورته قوائم أكثر الوسوم انتشارا في مصر صباح الأربعاء، ولا يزال متصدرا لها حتى وقت نشر هذا المقال.

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ثم تبين للمستخدمين أنه ليس مجرد وسم مرح، بل يحمل في طياته مأساة إنسانية روتها صاحبتها نهال شعبان التي هجرها خطيبها وأهله وتركوها وحدها في قاعة الأفراح ليلة خطبتهما بعد أن أخذوا معهم "كعكة الفرح".

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"شر البلية ما يضحك"

ويبدو أن هذه القصة أصابت وترا حساسا لدى مستخدمي مواقع التواصل الذين عبروا عن صدمتهم من سوء هذا التصرف بسخرية لاذعة استهدفت الخاطب وأهله.

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كما أدلى الفنان المصري المعروف محمد هنيدي بدلوه متهكما على ما حدث.

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حملات مناصرة وتأييد

لكن ردود فعل المستخدمين لم تقتصر على الفكاهة الممزوجة بالتقريع، إذ قدمت مجموعات منهم اقتراحات وعروضا لنهال في محاولة لتعويضها عما أصابها.

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كما وجدت مستخدمات مؤثرات شهيرات في القصة فرصة لفتح نقاش حول آداب الارتباط وجدواه.

من جهة أخرى، دافعت بعض المستخدمات عن الخاطب، وقلن إنه لم يمنح فرصة لعرض موقفه في القصة، وإنه قد يكون مدفوعا بأسباب عائلية أو اجتماعية.