فأر يثير الذعر في البيت الأبيض
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فأر يثير الذعر في البيت الأبيض

  • 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2019

جذب فأر حي عدسات الصحفيين في البيت الأبيض بعد سقوطه على حضن مراسل في قاعة المؤتمرات الصحفية.

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