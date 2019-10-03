"لا تكن وقحا".. ترامب يحتد على مراسل صحفي

أثناء المؤتمر الصحفي مع رئيس فنلندا، احتد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مراسل صحفي سأله عن قضية مكالمته مع الرئيس الأوكراني بشأن التحقيق مع نجل نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

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