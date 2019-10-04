أول فريق مغربي يلعب مباراة في الضفة الغربية: هل هو تضامن أم تطبيع؟

لعب فريق الرجاء البيضاوي المغربي مباراة ضد فريق هلال القدس الفلسطيني انتهت بهدفين مقابل لا شيء لصالح الرجاء.

هذه المباراة كانت محط جدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مسألة التطبيع مع إسرائيل. الكثير من المستخدمين قالوا إن قبول الدخول عبر الحدود التي تتحكم فيها إسرائيل يعد تطبيعا، في وقت ترفض فيه فرق عربية أخرى اللعب في الأراضي الفلسطينية، لذات السبب.

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