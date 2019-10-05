لن_نسكت_اعتقلونا: لبنانيون ينددون بالملاحقة القضائية لنشطاء بتهمة "تحقير الدولة ورئيسها"

#لن_نسكت_اعتقلونا و #لا_لكم_الأفواه وسمان انتشرا في لبنان عبّر من خلالهما رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن مواقفهم من استدعاء النيابة عددا من النشطاء للتحقيق بعد مشاركتهم في الاحتجاج على تردي الوضع الإقتصادي وأزمة صرف العملة.

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أبرز الموقوفين على ذمة التحقيق الصحفي عامر شيباني وكمال خداج وسلطان منذر الذي أوقفته النيابة العامة التمييزية الجمعة بسبب ما قال مساندوه إنه منشور على فيسبوك.

النشطاء الموقوفون شاركوا في مظاهرات خرجت الأحد الماضي منادية بإسقاط الحكومة ورحيل رئيس الدولة احتجاجا على ارتفاع الأسعار وتراجع سعر الليرة اللبنانية وشح الدولار الذي يتعامل به اللبنانيون.

وأثار توقيف المحتجين واستجوابهم غضب مواطنين وسياسيين.

وكتب #سامي_الجميل النائب في البرلمان ورئيس حزب #الكتائب إن حزبه يضع محاميه على ذمة كل من يستدعى للتحقيق بسبب مشاركته في الاحتجاجات.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @samygemayel امام كل هذا الواقع هذا موقفنا ونحيّي كل الشباب واهلنا الذين نزلوا بطريقة سلمية للتعبير عن الغضب وكل مواطن يعبر عن رفضه للواقع على مواقع التواصل وكل شخص يُستدعى الى التحقيق سيتم وضع محامي الكتائب بتصرفهم#تسوية_الفشل — Samy Gemayel (@samygemayel) ٣ أكتوبر ٢٠١٩

وقال وزير العدل السابق أشرف ريفي إن توقيف الناشطين من "عوارض الإفلاس" وإن "من يمسّ الحريات مصيره السقوط"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ashraf_Rifi توقيف واستجواب ناشطين وإعلاميين، بالأمس عامر شيباني واليوم كمال خدّاج واتهام الإعلام كلها عوارض إفلاس. المطلوب معالجة المرض وليس إسكات الوجع. لا للنظام البوليسي ومن يمسّ الحريات مصيره السقوط — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) ٤ أكتوبر ٢٠١٩

ويتفق بعض المغردين مع ريفي على أن احتجاز المعارضين لسياسات الحكومة "دليل فشل سياسي".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @NicoleHajal محاولات اسكات اللبنانيين مضحكة-مبكية وتعبر عن حالة الافلاس السياسي التي وصل اليها البلد.

وكل هذه الاجراءات لن تخفي حقيقة أن الوضع الاقتصادي "تعبان" والناس "جوعانة". #لن_نسكت_اعتقلونا — NicoleHajal (@NicoleHajal) ٤ أكتوبر ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @LOjeil ما في إثبات على فشل السلطة السياسية الحاكمة أكتر من محاولتها تسكيت الناس والصحافيين وكل مين بعبِّر عن الحقيقة والواقع الصعب اللي عم نعيشو.#لن_نسكت_إعتقلونا — Léa Ojeil (@LOjeil) ٥ أكتوبر ٢٠١٩

وندّد أغلب مستخدمي هاشتاغ #لن_نسكت_اعتقلونا بما وصفوه بـ"سياسة تكميم الأفواه" و"قمع حرية التعبير".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Diana6241819 يقال ان لبنان بلد الحرية والديمقراطية وعند ادانة او فضح اي زعيم سياسي يصبح المتحدث اما في المستشفى او السجن #لن_نسكت_اعتقلونا — DianaHR (@Diana6241819) ٥ أكتوبر ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Oussama73502146 يتميز لبنان عن سائر البلدان العربيه

بحريه التعبير والديمقراطيه الحضاريه.

لماذا يريدون الغاء هذه الميزه الوحيده الباقيه والتي نفتخر بها

الايكفي اننا اصبحنا نحتل مراتب متقدمه بلفساد بلتلوث بلامراض المستعصيه.

وكأن هذا البلد مصاب بلعنه ...#لن_نسكت_إعتقلونا — Oussama (@Oussama73502146) ٤ أكتوبر ٢٠١٩

وعبّر آخرون عن إصرارهم على مواصلة التظاهر والاحتجاج حتى تنفيذ مطالبهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @eliaschidiiac لا الصبح ولا المسا، لا بالإعتقال ولا بأي شي تاني... #لن_نسكت_إعتقلونا، لن نسكت قبل أن تقوم الدولة ونعيش بكرامة، لن نسكت قبل أن تتخلى العيلة الحاكمة عن منطقة الإستبداد. — Elias H. Chidiac (@eliaschidiiac) ٥ أكتوبر ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @KheirAssad أوّل شخص بيتوقّف بسبب تعبيره عن رأيه أو موقفه رح أطلب سجني معه، ما بدّي ننتظر لليوم التاني لنصير كلنا بالسجن، معركة الحريّات معركتنا.#لن_نسكت_اعتقلونا — Assad Kheir (@KheirAssad) ٤ أكتوبر ٢٠١٩

"حرية تعبير ضمن حدود"

مع تصاعد موجة الغضب والتحذير من قمع حرية التعبير قال الرئيس اللبناني ميشال عون في مستهل جلسة الوزراء إن "حق التظاهر لا يعني حق الشتم وحرية الإعلام لا تعني حرية إطلاق الشائعات المؤذية للوطن"، كما ورد في صفحة رئاسة الجمهورية على تويتر.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @LBpresidency الرئيس عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء: حق التظاهر لا يعني حق الشتيمة، وحرية الاعلام لا تعني حرية اطلاق الشائعات المغرضة والمؤذية للوطن — Lebanese Presidency (@LBpresidency) ٣ أكتوبر ٢٠١٩

من جهته نشر المحامي المنتمي لحزب التيار الوطني وديع عقل فيديو على صفحته على تويتر يقول فيه إن "حق اللبناني في التظاهر مقدس لكن التطاول على الرئيس غير مقبول"

اتهامات بتحقير الدولة ورئيسها

التحقيق فتح بعد تقدم المحامي وديع عقل ببلاغ للنيابة العامة الاستئنافية يتهم فيه عددا من النشطاء بـ"تحقير الدولة اللبنانية ورئيسها، وتلفيق مزاعم، وإحداث تدني في أوراق النقد الوطنية، وحض الجمهور على سحب أموال". ويستند عقل في دعواه على عدد من المقاطع التي سجلت في المظاهرات التي خرجت في لبنان الأحد الماضي.

وطلب عقل حسب نص الدعوى، الذي نشره على صفحته في تويتر، من النيابة الكشف على مواقع التواصل الاجتماعي لتحديد مصادر الأخبار التي قال إنها "ملفقة ضد مصالح الدولة اللبنانية" وطالب بالكشف عن بيانات اتصالات الذين اتهمهم بنشر هذه الأخبار.

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @w_akl لأنو الرئيس #ميشال_عون هو الأمل الوحيد لكسر المافيا وإعادة بناء الدولة،

ولأنو كرامة رئيسنا من كرامتنا،

بإسم الأوادم، تقدمت اليوم بإخبار مفصل أمام النائب العام الإستئنافي ببيروت.

وما منرضى ألا ما نشوف الزعران بالحبس من الكبير للصغير... ومش عم نمزح مع حدا لأنو لبنان أكبر من الكل. pic.twitter.com/vBVnAexhZc — Wadih AKL وديع عقل 🇱🇧 (@w_akl) ١ أكتوبر ٢٠١٩

أزمة مالية واقتصادية متفاقمة

يعاني لبنان أزمة اقتصادية تزيد حدتها مع عجز المصرف المركزي عن السيطرة على تراجع سعر الليرة اللبنانية وشح مخزون الدولار.

وتنعكس أزمة العملة على القطاعات الحياتية في لبنان واحتياجات اللبنانيين الأساسية من الخبز إلى المحروقات والأدوية، الأمر الذي يدفع المستهلكين اللبنانيين إلى الشوارع كما يدفع المهنيين والعاملين في هذه القطاعات إلى الإضراب.

وأعلنت بالفعل نقابة أصحاب المحطات وأصحاب الصهاريج وموزعي المحروقات قرار الإضراب يوم الاثنين السادس من أكتوبر /تشرين الأول بعد انتهاء مهلة مدتها 48 ساعة منحتها للحكومة.