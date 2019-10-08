عبر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في العراق عن مواقفهم من المظاهرات المتواصلة في بلادهم منذ مطلع أكتوبر تشرين الأول باستخدام عدد من الوسوم، كما وصف مشاركون في الاحتجاجات ما يعيشونه في الساحات والشوارع، بينما أعرب غير العراقيين عن تضامنهم مع المتظاهرين. وقد تحدثت مدونة بي بي سي ترند إلى شهود عيان وصفوا مشاهداتهم لما يجري على الأرض.

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وكان أكثر الوسوم استخداما #العراق_ينتفض و #العراق_تنتفض اللذين ظهرا في أكثر من 70 ألف تغريدة على مدار 24 ساعة الأخيرة.

كما أطلق المغردون في عدد من الدول العربية هاشتاغ #العراق_يتعرض_لإبادة_جماعية واستخدموه لنشر مقاطع فيديو وصور يقولون إنها "نقل لواقع ما يحدث في الساحات وما يتعرضون له من قمع وتنكيل"، وظهر في 35 ألف تغريدة على مدار 24 ساعة الأخيرة.

وأشار بعض المغردين عبر الهاشتاغ إلى إن من يواجه المتظاهرين بخراطيم المياه الساخنة وقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي "قوات الجيش العراقي" بينما يقول آخرون إنها "تشكيلات أمنية مختلفة".

وذهب البعض إلى اتهام إيران بقمع المتظاهرين داخل العراق، وأطلقوا وسم #العراق_يتعرض_لإبادة_إيرانية ، الذي تناقلوا من خلاله مقاطع لمن يقولون إنهم "عناصر إيرانية ألقي القبض عليهم" أو إنها "رصاصات إيرانية الصنع" التقطوها من ساحات المواجهات.

ولم يتسن لمدونة بي بي سي ترند التحقق من صحة وموثوقية الفيديوهات المنشورة ضمن هذه الوسوم أو الحصول على تسجيلات خاصة نظرا لانقطاع خدمة الإنترنت في العراق.

لكننا تحدثنا إلى متظاهرين أطلعونا على مطالبهم ووصفوا لنا ما شاهدوه في الساحات منذ انطلاق المظاهرات.

مقابلات حصرية- شهادات متظاهرين من العراق

وداد حمادي - عاملة إغاثة متقاعدة

تحدثت مدونة بي بي سي ترند إلى وداد حمادي - عاملة إغاثة متقاعدة في بغداد -شاركت في المظاهرات المستمرة منذ بداية الشهر في ثلاث مناطق مختلفة.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو وداد حمادي

تقول وداد إن المتظاهرين ملّوا "الوعود الكاذبة" ويطالبون بإسقاط النظام.

وتروي وداد ما شاهدته خلال المظاهرات من تعرض المتظاهرين "العزّل في مواجهة التشكيلات الأمنية المختلفة للرمي بقنابل الغاز والرصاص الحي والمطاطي".

أبو محمد - أحد منسّقي المظاهرات

كما تحدثت مدونة بي بي سي ترند إلى أبو محمد - أحد منسّقي المظاهرات المستمرة منذ بداية الشهر في ثلاث مناطق مختلفة في العراق.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو أبو محمد - أحد منسّقي المظاهرات

يقول أبو محمد "إن ابن أخيه وابن أخته قتلا في المظاهرات".

ويتهم أبو محمد "قنّاصة إيرانيين" بإطلاق الرصاص على المتظاهرين.

الموقف الرسمي

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة جمهورية العراق على تويتر تصرحات الرئيس برهم صالح بشأن الوضع في بلاده منذ انطلاق المظاهرات.

واتهم صالح من وصفهم بـ"المتربصين والمجرمين" باستهداف المتظاهرين وقوات الأمن على حد سواء و"ترويع" وسائل الإعلام.

كما دعا صالح المتظاهرين إلى الحوار مع الحكومة.

وأعلن الرئيس العراقي عزمه "إجراء تعديل وزاري جوهري" في محاولة للتجاوب إلى حدّ ما مع مطالب الشارع بتغيير النظام.

مناشدة منظمات المجتمع الدولي

ومن جهة أخرى، وجه عدد من العراقيين والمتضامنين معهم رسائل لمنظمة الأمم المتحدة مطالبين بتدخل دولي عاجل لـ"وقف سيل الدم في شوارع بغداد".

بينما عبّر آخرون عن فقدانهم الأمل في أي دعم دولي غربي أو عربي لانتفاضتهم .