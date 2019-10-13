حكاية محمد صلاح وأليساندرا أمبروسيو مع التفكير الشرقي

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حازت صور مهاجم ليفربول المصري، محمد صلاح، مع عارضة أزياء عالمية، تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي.

وقد حصل صلاح على جائزة رجل العام من مجلة "GQ" للرجل، ليتصدر غلاف المجلة في الشرق الأوسط مع عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو.

ونشر اللاعب المصري، على حساباته على مواقع التواصل، مقطع فيديو تضمن كواليس جلسة التصوير التي جمعته بعارضة الأزياء.

وحصدت الصور الإشهارية أكثر من عشرة ألاف إعجاب على حسابه تويتر، بينما شوهد الفيديو أكثر من 2.8 مليون مرة على انستغارام.

وككل مرة لا تمر إطلالات صلاح دون جلبة، إذ دأب محبوه العرب على إخضاع تصرفاته لأعراف وتقاليد منطقة الشرق الأوسط.

وقد انقسمت آراء المعلقين حول جلسة التصوير، فمنهم من نظم فيها أبيات شعريات تغنت بصلاح والعارضة التي رافقته، ومنهم من طالبه بالتركيز في اللعب وبالإبتعاد عن مجال الإعلانات.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @amrO27med_ مشكلتنا في مصر في كل المجالات اننا بنقيم غلط.. محمد صلاح لاعب كورة مش داعية اسلامي ولا بيمثل حد غير نفسه.. لما كان بيمشي بالقرآن كان بيقرأ القرآن لنفسه مش ليك و لما اتصور مع موديل اتصور لنفسه و اخد فلوس اعلانات لنفسه.. انتم تموتوا في اللي بيمثلوا عليكم و يكونوا fake. — عَمروُ أحمدْ (@amrO27med_) ١٢ أكتوبر ٢٠١٩

وأعرب بعض المغردين عن خيبة آمالهم لرؤية صلاح في تلك الصور لأنها برأيهم تخالف "الصورة المحافظة التي رسموها له".

في حين دافع آخرون عن صلاح ، إذ رأوا أنه يعيش في مجتمع غربي "يبيح أشياء لا يتقبلها المجتمعات العربية"، واستنكروا التدخل في حياة اللاعب الشخصية.

ومال آخرون إلى إطلاق نكات أقحمت زوجته في الموضوع، فتوعدت بعض التعليقات صلاح برد فعل زوجته القاسي .

كما قارن بعضهم بين إعلان صلاح ولاعبين آخرين مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sukinameshekhis تتذكر صور محمد صلاح و " كتاب الله " لا يفارقه ..

و كلام والده عنه و عن التزامه الديني و بأنه يتوضأ قبل كل مبارة ، و كلام " الغارديان " بأن صلاح نموذج للأسلام الصحيح !

" محمد صلاح " قدم نفسه كنموذج إسلامي و هنا المصيبة https://t.co/rLtYuOsTXS — سكينة المشيخص (@sukinameshekhis) ١٢ أكتوبر ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @EsraaFarouk محمد صلاح مش مختلف خالص عن أغلب الرجالة اللي نعرفها في حياتنا، يتصور مع ستات حاضناه لكن يسمي بنته مكة ومراته تكون محجبة ويستحسن لو مش موجودة في الصورة خالص.

حقوق المرأة اللي يقصدها غالبا محصورة في التحرش والعنف، ولو الجاني واحد صاحبه فنديه فرصة تانية وتالتة. — Esraa (@EsraaFarouk) ١٢ أكتوبر ٢٠١٩

وانتقدت النائب الأردنية ديمة طهبوب، النجم المصري قائلة:" هل لا تنقصك لاشهرة و لا مال؟ الصورة غير مقبولة لا أسريا و لا ثقافيا و لا دينيا".

ورد المغرد وائل البرغوثي على النائبة الأردنية، قائلا: هذا لاعب كرة قدم عالمي ومواطن عربي له الحق في فعل ما يريد وهذه أبسط حقوقه، وهذا تدخل في شؤون الغير الخاصة، صلاح ليس رئيس جمهورية وليس سياسيا ولا داعية، سعادة النائب المحترمة يقولون "لا تُحِب لي ولا أكرَه لَك".

وعلى نفس المنوال، غردت المغردة عروب صبح:"من الطبيعي أن يتصور شخص مشهور لصالح علامة تجارية. كل شخص حر فيما لا يتعارض مع ثقافته".

وأيدها في ذلك الصحفي المصري إبراهيم عيسى الذي دعا صلاح إلى تجاهل "التعليقات الشرقية".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ibrahim_3eissa نصيحة لمحمد صلاح : لاتسمع نصيحة أحد من الشرق الأوسط ..نحن نجر أي أحد للخلف .ولانطيق من يمشي مثلك للأمام — ابراهيم عيسى (@Ibrahim_3eissa) ١٢ أكتوبر ٢٠١٩

ويرى البعض الآخر أن تعليقات المغردين على الصور كشفت "سذاجة التفكير الشرقي".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @amrO27med_ مشكلتنا في مصر في كل المجالات اننا بنقيم غلط.. محمد صلاح لاعب كورة مش داعية اسلامي ولا بيمثل حد غير نفسه.. لما كان بيمشي بالقرآن كان بيقرأ القرآن لنفسه مش ليك و لما اتصور مع موديل اتصور لنفسه و اخد فلوس اعلانات لنفسه.. انتم تموتوا في اللي بيمثلوا عليكم و يكونوا fake. — عَمروُ أحمدْ (@amrO27med_) ١٢ أكتوبر ٢٠١٩

وبقطع النظر عن كل هذه الآراء المتباينة، انصرف آخرون إلى البحث في سيرة عارضة الأزياء التي شاركت صلاح جلسة التصوير.

وأليساندرا أمبروسيو هي عارضة أزياء برازيلية من أصول بولندية إيطالية.

بدأت أمبروسيو شهرتها بعمر الـ14، وشاركت في عروض أزياء لعدد من دور الأزياء العالمية، منها "دولتشي أند غابانا"، "كريستيان ديور" و"رالف لورين" بالإضافة إلى "فيكتوريا سكريت".

وتعتبر من أغنى عارضات الأزياء في العالم، إذ يتجاوز دخلها السنوي 6 ملايين دولار.

وسبق أن صورت أليساندرا أمبروسيو مع نجوم برشلونة في حملة دعائية على غلاف نفس مجلة (GQ) التى ظهرت فيها مع محمد صلاح.

وجي كيو (GQ) هي مجلة شهرية للرجال.