لبنان يحترق ومواقع التواصل تشتعل تضامنا وجدل حول عناصر الدفاع المدني
تصدر هاشتاغ #لبنان_يحترق قائمة أكثر وسوم تويتر انتشارا حول العالم، وتفاعل معه المغردون بشدة، إذ أعرب الكثير منهم عن سخطهم بسبب طريقة تعامل الحكومة اللبنانية مع أزمة الحرائق.
وكانت حرائق ضخمة قد اجتاحت لبنان يوم الاثنين في منطقة الشوف بمحافظة جبل لبنان، وتجاوز عددها أكثر من مئة حريق بحسب هيئة الدفاع اللبناني.
وأعرب كثير من المغردين العرب عن تعاطفهم مع الشعب اللبناني.
وقارن وسيم بين "استجابة القوات اللبنانية للمظاهرات واستجابتها للحرائق" .
وتساءل وزير الداخلية السابق زياد بارود عن طوافات السيكورسكي التي اشترتها لبنان سابقا ولم تستخدمها بسبب غياب الصيانة اللازمة لها.
وغردت صفحة "ياسا" عن ذات الطائرات منتقدة لجوء الحكومة إلى الطوافات القبرصية.
وكانت وزيرة الداخلية، ريا الحسن، قد شاركت صورا للطوافات القبرصية على صفحتها في تويتر.
بالإضافة إلى صور لغرفة عمليات في منطقة السراي لمراقبة عملية إخماد الحرائق.
وانتقد العديد أولويات وزارة الداخلية، مشيرين إلى إنفاق أموال الحكومة على سد بسري، الذي يعارضه كثيرون بينهم سياسيون ونشطاء بيئة.
جهود الإنقاذ
وقد طالت النيران مساحات واسعة من الغابات امتدت لبعض المناطق السكنية والقرى، مثل الدبية والمتن والدامور والمنصورية.
ويقول مسؤولون إن الحرائق انتشرت بسرعة شديدة وبحجم غير مسبوق بسبب الحرارة المرتفعة وسرعة الرياح.
وقالت وزيرة الداخلية اللبنانية، ريا الحسن، إن الحكومة تبذل قصارى جهدها لإخماد الحرائق.
وأفادت بأن طوافات خاصة بمكافحة الحرائق من الأردن وقبرص واليونان ستعمل على إطفاء الحرائق.
وأضافت الحسن أن عناصر من الدفاع المدني وأفواج الإطفاء متواجدة على الأرض وتعمل باستمرار في جميع المناطق المتضررة.
وناشد أهالي القرى الحكومة اللبنانية إخماد الحرائق، كما أخليت بعض المدارس والجامعات القريبة منها.
وقد عبرت الحرائق الحدود إلى مناطق في سوريا، اندلعت في الأراضي الحراجية غربي حمص وفي اللاذقية وطرطوس. وأدت الحرائق إلى مقتل شخصين في محافظة اللاذقية، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
أما بلال عبدالله فقد وجه تحية لريا الحسن وللجهود التي بذلتها في التعامل مع الأزمة، مشيدا بسرعة استجابة الدولة بالرغم من الإمكانات المحدودة.
تضامن عربي
نشر العديد من المغردين صورا لسوريين وفلسطينيين يساعدون في إخماد الحرائق، ورأوا في هذه الأزمة فرصة لتوحيد صفوف المجتمع اللبناني.
وأشار آخرون إلى مساهمة الدفاع المدني الفلسطيني في المخيمات بإطفاء الحرائق.
كما عبر المغردون حول العالم عن مساندتهم للبنان عبر وسم #PrayForLebanon
وغرد الحساب الرسمي لنادي مانشستر يونايتد الإنكليزي باللغة العربية متضامنا مع كل المتضررين من الحرائق.
وأشار بعضهم إلى ضرورة نشر الوعي البيئي الذي يساعد على التحضير للحرائق الموسمية.
#متطوعي_الدفاع_المدني
من جهة أخرى، أعادت مجموعة من المغردين فتح النقاش بشأن قضية عدم تثبيت عناصر الدفاع المدني.
إذ سبق وطالب المتطوعون في عدد من اللقاءات مع مسؤولين ومن خلال اعتصامات في ببروت بتثبيتهم ومنحهم حقوقهم الأساسية ليستمروا بتقديم خدماتهم التي يقومون بها بدون مقابل.
وانتقدت مريم البسام عدم إقرار الحكومة لقانون التثبيت بسبب عدم توفر المصادر المالية تحت وسم #متطوعي_الدفاع_المدني .
كما انتقدت الصحفية ليال حداد أولويات ميزانية الحكومة.