تصدر هاشتاغ #لبنان_يحترق قائمة أكثر وسوم تويتر انتشارا حول العالم، وتفاعل معه المغردون بشدة، إذ أعرب الكثير منهم عن سخطهم بسبب طريقة تعامل الحكومة اللبنانية مع أزمة الحرائق.

وكانت حرائق ضخمة قد اجتاحت لبنان يوم الاثنين في منطقة الشوف بمحافظة جبل لبنان، وتجاوز عددها أكثر من مئة حريق بحسب هيئة الدفاع اللبناني.

مصدر الصورة CivilDefenseLB Image caption مديرية الدفاع المدني في لبنان

وأعرب كثير من المغردين العرب عن تعاطفهم مع الشعب اللبناني.

وقارن وسيم بين "استجابة القوات اللبنانية للمظاهرات واستجابتها للحرائق" .

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @WissamRHanna في طوافات عم بتطفي . عظيم!

في طوافات بلا صيانة . كمان عظيم ، شي متوقع !

في دفاع مدني و أهالي و متطوعين عالارض الله يحميين

بس سؤال الآليات العسكرية لبشوفا وقت المظاهرات لرش الناس بالماي وينن ؟#لبنان_يحترق pic.twitter.com/w7ipbi2x1G — Wissam R Hanna (@WissamRHanna) ١٥ أكتوبر ٢٠١٩

وتساءل وزير الداخلية السابق زياد بارود عن طوافات السيكورسكي التي اشترتها لبنان سابقا ولم تستخدمها بسبب غياب الصيانة اللازمة لها.

وغردت صفحة "ياسا" عن ذات الطائرات منتقدة لجوء الحكومة إلى الطوافات القبرصية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @yasalebanon إشترى لبنان ثلاث طائرات سيكورسكي لإطفاء الحرائق بقيمة حوالي 14 مليوناً دولاراً اميركياً، وهي مرميّة منذ سنوات في مطار بيروت بسبب عدم توفر نفقات لصيانتها، بينما أحراج لبنان تحترق والحكومة تُناشد نظيرتها القبرصية إرسال طائرات إطفاء للمساعدة! برسم الشعب اللبناني.... pic.twitter.com/jDtbPEvR3p — YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) ١٤ أكتوبر ٢٠١٩

وكانت وزيرة الداخلية، ريا الحسن، قد شاركت صورا للطوافات القبرصية على صفحتها في تويتر.

بالإضافة إلى صور لغرفة عمليات في منطقة السراي لمراقبة عملية إخماد الحرائق.

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @rayaelhassan أنشأنا غرفة عمليات في السراي وأخرى متنقلة على الارض في المشرف لمتايعة عملية اخماد الحرائق. وننتظر وصول الطوافات القبرصية للمساعدة في اخماد الحريق الكبير في المشرف. pic.twitter.com/SQFlNCbrw0 — Raya Haffar El Hassan (@rayaelhassan) ١٥ أكتوبر ٢٠١٩

وانتقد العديد أولويات وزارة الداخلية، مشيرين إلى إنفاق أموال الحكومة على سد بسري، الذي يعارضه كثيرون بينهم سياسيون ونشطاء بيئة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @_DinaIsmail هل سبق و أن مرّت عليهم هذه:"إعلان حالة الطوارئ"؟ ما الذي يأخّركم؟ كم من مرة احترق الشعب اللبناني بسببكم و أنتم نيام! الوزيرة ريا الحسن تسأل نفسها: "ما بعرف قدي حقها الطوافة او الطيارة؟ بملايين الدولارات.. هل نحنا قادرين؟" لا بس قادرين نصرف مليارات ع مشروع سد بسري..@rayaelhassan pic.twitter.com/V0ROg3zqv8 — Dina Ismail Saad (@_DinaIsmail) ١٥ أكتوبر ٢٠١٩

جهود الإنقاذ

وقد طالت النيران مساحات واسعة من الغابات امتدت لبعض المناطق السكنية والقرى، مثل الدبية والمتن والدامور والمنصورية.

ويقول مسؤولون إن الحرائق انتشرت بسرعة شديدة وبحجم غير مسبوق بسبب الحرارة المرتفعة وسرعة الرياح.

وقالت وزيرة الداخلية اللبنانية، ريا الحسن، إن الحكومة تبذل قصارى جهدها لإخماد الحرائق.

وأفادت بأن طوافات خاصة بمكافحة الحرائق من الأردن وقبرص واليونان ستعمل على إطفاء الحرائق.

وأضافت الحسن أن عناصر من الدفاع المدني وأفواج الإطفاء متواجدة على الأرض وتعمل باستمرار في جميع المناطق المتضررة.

وناشد أهالي القرى الحكومة اللبنانية إخماد الحرائق، كما أخليت بعض المدارس والجامعات القريبة منها.

وقد عبرت الحرائق الحدود إلى مناطق في سوريا، اندلعت في الأراضي الحراجية غربي حمص وفي اللاذقية وطرطوس. وأدت الحرائق إلى مقتل شخصين في محافظة اللاذقية، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

أما بلال عبدالله فقد وجه تحية لريا الحسن وللجهود التي بذلتها في التعامل مع الأزمة، مشيدا بسرعة استجابة الدولة بالرغم من الإمكانات المحدودة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Bilalabdallah18 التحية لوزيرة الداخلية ريا الحسن،على كل ما أبدته من سرعة تحرك واجراءات ضمن الإمكانات المتاحة لمواجهة الحرائق في المشرف والدامور والدبية.

والشكر للجارة دولة قبرص على إرسالها الطوافات المؤازرة. — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) ١٥ أكتوبر ٢٠١٩

تضامن عربي

نشر العديد من المغردين صورا لسوريين وفلسطينيين يساعدون في إخماد الحرائق، ورأوا في هذه الأزمة فرصة لتوحيد صفوف المجتمع اللبناني.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Shazaaa98 السوري عم يطفي الحرايق

الدفاع المدني الفلسطيني ضهر من المخيمات ليطفي بمعظم المناطق

الهيئة الصحية وفوج اطفاء اتحاد بلديات الضاحية عم تطفي بالمشرف والمتن

التابو يلي اخترعوه جماعة السلطة سقط امام أول مهمة انسانية

كان بدكم نكره بعض بس نحن منحب بعض وقلوبنا مليانة انسانية#لبنان_يحترق — شازوفرينيا🖤 (@Shazaaa98) ١٥ أكتوبر ٢٠١٩

وأشار آخرون إلى مساهمة الدفاع المدني الفلسطيني في المخيمات بإطفاء الحرائق.

كما عبر المغردون حول العالم عن مساندتهم للبنان عبر وسم #PrayForLebanon

وغرد الحساب الرسمي لنادي مانشستر يونايتد الإنكليزي باللغة العربية متضامنا مع كل المتضررين من الحرائق.

وأشار بعضهم إلى ضرورة نشر الوعي البيئي الذي يساعد على التحضير للحرائق الموسمية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Naboumerhi من دون شعر، كانت لنا أشجار في الشوف وفي مناطق أخرى في لبنان تبقي على بعض من الحب لهذا البلد والحسرة عليه...واليوم احترقت. للطبيعة دور لكنه محدود واتسع بسبب قلة الوعي البيئي والإهمال وعدم التخطيط والتحضير لحرائق موسمية...من يحاسب من؟ — Najlaa Aboumerhi (@Naboumerhi) ١٥ أكتوبر ٢٠١٩

#متطوعي_الدفاع_المدني

من جهة أخرى، أعادت مجموعة من المغردين فتح النقاش بشأن قضية عدم تثبيت عناصر الدفاع المدني.

إذ سبق وطالب المتطوعون في عدد من اللقاءات مع مسؤولين ومن خلال اعتصامات في ببروت بتثبيتهم ومنحهم حقوقهم الأساسية ليستمروا بتقديم خدماتهم التي يقومون بها بدون مقابل.

وانتقدت مريم البسام عدم إقرار الحكومة لقانون التثبيت بسبب عدم توفر المصادر المالية تحت وسم #متطوعي_الدفاع_المدني .

كما انتقدت الصحفية ليال حداد أولويات ميزانية الحكومة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @layalhaddad الدولة مستكترة على متطوعي الدفاع المدني إنهم يتثبتوا، لأنو طبعاً مش أولوية وما في ميزانية، والمسلمين أكتر من المسيحيين. وbla bla bla bla pic.twitter.com/CKQsIKdjPw — layal h (ليال حداد) (@layalhaddad) ١٥ أكتوبر ٢٠١٩