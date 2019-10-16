مبارك يتصدر اهتمامات المغردين بعد ظهور نادر له بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر 1973
تصدر هاشتاغ #مبارك قائمة أكثر الكلمات تداولا على تويتر في مصر بعد ظهور الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، في فيديو نشرته قناةMubarak Archives (أرشيفات مبارك)، وهي أول مرة يتحدث فيها علنا منذ عزله عن الرئاسة عام 2011.
تحدث مبارك في الفيديو عن ذكرياته في حرب أكتوبر 1973 في ذكراها الرابعة والستين، والتي خاضتها مصر وسوريا ضد إسرائيل.
وكان علاء مبارك، ابن الرئيس المصري السابق، قد أعلن عبر صفحته على تويتر اعتزام والده الظهور بالفيديو، وقوبلت التغريدة بتفاعل كبير من قبل المغردين العرب.
وأشاد العديد منهم بالرئيس السابق واستعادوا ذكريات مصر قبل 2011.
ومن بينهم هاني الذي أثنى على قرار مبارك بالبقاء في البلاد بعد عزله.
وقد شوهد الفيديو، ومدته 25 دقيقة، أكثر من 400 ألف مرة بعد يوم واحد من نشره على موقع يوتيوب.
وتحدث فيه مبارك عن تحضيرات مصر للحرب ودوره كقائد للقوات الجوية المصرية في ذالك الوقت.
وغردت عبير تشكر في مبارك وخطابه الذي تقول إنه "أعاد ذكريات جميلة للشعب المصري".
وتحدثت الكاتبة مي عزام عن "دور حسني مبارك الكبير كرجل دولة وسياسي مخضرم".
وفي سياق آخر،شارك المعارض المصري والمرشح الرئاسي السابق، أيمن نور، رأي المغردين بوقارة مبارك وظهوره الموفق، ولكنه تساءل عن "علاقة هذا الخطاب بالنظام المصري الحالي" وما إذا كان يهدف "لتحسين صورة المؤسسة العسكرية".
حنين زائف
اعتبر فريق من المغردين أن حنين بعض المصريين لمبارك يعود لسوء الوضع الحالي في مصر ومقارنتهم بين المرحلتين.
وعلق الصحفي سلامة عبدالحميد على ذلك معتبرا "كبت المصريين السياسي سببا للحنين لأيام مبارك".
أما الحقوقي أسامة رشدي فهاجم حديث مبارك وتمجيده لبطولات حرب 1973، وتجاهله لثلاثين عاما من حكم الطوارئ.
كذلك اعتبر الإعلامي هيثم أبو خليل الحديث عن حرب أكتوبر غير ذي أهمية في ظل "انتهاكات حصلت على مدى ثلاثين عاما في ظل حكم مبارك".
كما قارن الكاتب باهي الدين حسن بين مبارك والسيسي، وكلاهما من خلفية عسكرية، لكنه يعتقد "أنهما حاربا جهات مختلفة".