تصدر هاشتاغ #مبارك قائمة أكثر الكلمات تداولا على تويتر في مصر بعد ظهور الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، في فيديو نشرته قناةMubarak Archives (أرشيفات مبارك)، وهي أول مرة يتحدث فيها علنا منذ عزله عن الرئاسة عام 2011.

مصدر الصورة @AlaaMubarak_ Image caption مبارك في أول حديث له منذ عزله عام 2011

تحدث مبارك في الفيديو عن ذكرياته في حرب أكتوبر 1973 في ذكراها الرابعة والستين، والتي خاضتها مصر وسوريا ضد إسرائيل.

وكان علاء مبارك، ابن الرئيس المصري السابق، قد أعلن عبر صفحته على تويتر اعتزام والده الظهور بالفيديو، وقوبلت التغريدة بتفاعل كبير من قبل المغردين العرب.

وأشاد العديد منهم بالرئيس السابق واستعادوا ذكريات مصر قبل 2011.

ومن بينهم هاني الذي أثنى على قرار مبارك بالبقاء في البلاد بعد عزله.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @HanyIsm18906105 مافعله ميارك بعد الثورة يفوق ما فعله اثناء الحرب . مبارك كان يقدر يهرب فى اى بلد و لكنه لم يفعل و قال سيحكم التاريخ و ها هو التاريخ ينصفه شاء من شاء و ابى من ابى .. مبارك رجل الحرب و السلام .. ربنا يعطيك الصحة و العافية و يبارك فى عمرك — Hany Ismail (@HanyIsm18906105) ١٥ أكتوبر ٢٠١٩

وقد شوهد الفيديو، ومدته 25 دقيقة، أكثر من 400 ألف مرة بعد يوم واحد من نشره على موقع يوتيوب.

وتحدث فيه مبارك عن تحضيرات مصر للحرب ودوره كقائد للقوات الجوية المصرية في ذالك الوقت.

اهمل يوتيوب الرسالة التي بعث بها Mubarak archives تحذير: المحتوى من طرف ثالث قد يتضمن إعلانات نهاية يوتيوب الرسالة التي بعث بها Mubarak archives

وغردت عبير تشكر في مبارك وخطابه الذي تقول إنه "أعاد ذكريات جميلة للشعب المصري".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AbeerAg5 كان وَحشنا الهيبه والشموخ والوقار والحديث المفهوم والكلام الموزون

حقيقى الكلام من الدهب الخالص

شكرا ياتاج راس كل مصرى مخلص محب لبلده #شكرا_ #مبارك عشنا معاك وقت ممتع استعادنا اجمل الذكريات ربنا يسعدك زى مااسعدتنا ويبارك ف صحتك وعمرك ويحفظك ويجازيك ويعوضك كل خير دنيا واخره يارب🙏 pic.twitter.com/Cj3nvkvcc5 — AbeerAg (@AbeerAg5) ١٥ أكتوبر ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @gaberelkarmouty الرئيس الأسبق حسني مبارك .. إطلالة موفقة للحديث عن النصر ، فأنت من قادته ، تحية للقائد الحكيم انور السادات وكل القادة الراحلين و الموجودين ، تحية للشهداء ، تحية للشعب المصري العظيم . — جابر القرموطى (@gaberelkarmouty) ١٥ أكتوبر ٢٠١٩

وتحدثت الكاتبة مي عزام عن "دور حسني مبارك الكبير كرجل دولة وسياسي مخضرم".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mayazzam_ كلمة مبارك (1)

من اخرج الكلمة شخص على درجة عالية من الاحترافيةوالوعى السياسى،كل مفرداتها تؤكد مكانة مبارك كرجل دولة كلمته محددة عن دوره فى 73 كقائد للقوات الجويةوان الاحتفال باكتوبر احتفال بابطاله وهو منهم وتكريم القادة تكريم لكل جندى شارك فى حرب الكرامةهذا عتاب يفهمه كل حصيف — مي عزام (@mayazzam_) ١٦ أكتوبر ٢٠١٩

وفي سياق آخر،شارك المعارض المصري والمرشح الرئاسي السابق، أيمن نور، رأي المغردين بوقارة مبارك وظهوره الموفق، ولكنه تساءل عن "علاقة هذا الخطاب بالنظام المصري الحالي" وما إذا كان يهدف "لتحسين صورة المؤسسة العسكرية".

حنين زائف

اعتبر فريق من المغردين أن حنين بعض المصريين لمبارك يعود لسوء الوضع الحالي في مصر ومقارنتهم بين المرحلتين.

وعلق الصحفي سلامة عبدالحميد على ذلك معتبرا "كبت المصريين السياسي سببا للحنين لأيام مبارك".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @salamah الحنين الطافح علينا منذ ظهور حسني مبارك مبرره المنطقي غضب الناس المكبوت من عمايل السيسي.

حاجة كدا زي لما شخص يطلق مراته عشان خانته مع واحد صاحبه، ويتجوز واحدة تانية فيكتشف إنها بتخونه كل يوم ومع نص سكان العمارة.#مصر — سي سلامة عبد الحميد (@salamah) ١٦ أكتوبر ٢٠١٩

أما الحقوقي أسامة رشدي فهاجم حديث مبارك وتمجيده لبطولات حرب 1973، وتجاهله لثلاثين عاما من حكم الطوارئ.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @OsamaRushdi لم يجد مبارك قناة تليفزيونية تستضيفه ليحكي عن أمجاده وبطولاته في #اكتوبر فأنتج بنفسه وأذاع على YouTube

وسبحان من له الدوام

لكن طالما انه يريد ان يتكلم لماذا لايحدثنا عن 30عاما من حكم الطوارئ وما شهدته مصر من تعذيب ومعتقلات وتزوير للانتخابات وفساد وانسداد سياسي احتاج لثورة لإنهائه pic.twitter.com/b5TcLnDjwj — أسامة رشدي (@OsamaRushdi) ١٦ أكتوبر ٢٠١٩

كذلك اعتبر الإعلامي هيثم أبو خليل الحديث عن حرب أكتوبر غير ذي أهمية في ظل "انتهاكات حصلت على مدى ثلاثين عاما في ظل حكم مبارك".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @haythamabokhal1 عايزين #مبارك يحكي لنا أسرار

٣٠سنة جرف فيهم مصر

سياسياً وعلمياًوإقتصادياًوعسكرياً

وعن كيف أنشأ الدولة العميقة؟

وكيف حول مؤسسات مصر إلي دمي في يديه؟

وكيف مات آلاف المصريين في عهده تعذيبا" وغرقا" وفقراً

أما الحكي عن أكتوبر فلا حديث

بعد شهادة رئيسه

الفريق النزيه سعد الدين الشاذلي — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) ١٦ أكتوبر ٢٠١٩

كما قارن الكاتب باهي الدين حسن بين مبارك والسيسي، وكلاهما من خلفية عسكرية، لكنه يعتقد "أنهما حاربا جهات مختلفة".