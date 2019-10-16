تنامي مطالبات "بإعدام" قتلة الطالب محمود البنا في مصر

لا تزال قضية مقتل الطالب محمود البنا التي هزت الشارع المصري وأثارت غضب الرأي العام تتفاعل بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذ يطالب كثيرون "بإعدام قتلته".

مصدر الصورة Twitter @gehadsharshar5 Image caption الطالب محمود البنا

اعدام_راجح_حق_محمود_البنا_فين

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ اعدام_راجح_حق_محمود_البنا_فين الذي كان من بين أكثر الوسوم انتشارا في مصر حاصدا أكثر من 50 ألف تغريدة عبّر من خلالها المستخدمون عن غضبهم ومطالبتهم بإعدام المتورطين في الجريمة.

فقالت جنى الحداد: "لازم بجد قضيه محمود وراجح يتاخد فيها قرار رادع أو هيبقى في ميت محمود وميت راجح بعد كده وقولنا الكلام ده أيام قضية زينة الله يرحمها ومحدش سمعنا احنا بجد تعبنا واللي احنا فيه ده بسبب كل قضية عدت قبل كده من غير عدل".

وقال إسلام: "الموت ليس مرتبطا بتقدم العمر ولكن الموت يأتيك حين انتهاء رسالتك في الدنيا أو أراد الله ان يحميك من ذنوب الدنيا ... فلتذهبي أيتها الروح الطاهرة إلى الجنة، عند الله تجتمع الخصوم من قتل يقتل ولو بعد حين".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @JanaElhaddad لازم بجد قضيه محمود و الكلب راجح يتاخد فيها قرار راضع لاما هيبقي في ميت محمود و ميت راجح بعد كده و قولنا الكلام ده ايام قضيه زينه الله يرحمها و محدش سمعنا احنا بجد تعبنا واللي احنا فيه ده بسبب كل قضيه عدت قبل كده من غير عدل..#اعدام_راجح_حق_محمود_البنا_فين #راجح_قاتل pic.twitter.com/CjwgtKyPpJ — Jana Elhaddad (@JanaElhaddad) ١٥ أكتوبر ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @eslam_alabraq الموت ليس مرتبط بتقدم العمر

ولاكن الموت يأتيك حين انتهاء رسالتك فى الدنيا او اراد الله ان يحميك من زنوب الدنيا لطاهرة روحك

فلتذهبى ايتها الروح الطاهرة الى الجنه

عند الله تجتمع الخصوم

من قتل يقتل لو بعد حين#اعدام_راجح_حق_محمود_البنا_فين pic.twitter.com/Pho2nTkQ0Q — Eslam Alabraq (@eslam_alabraq) ١٥ أكتوبر ٢٠١٩

فيديو اعتداء راجح على الفتاة

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو سجلته إحدى كاميرات المراقبة للحظة اعتداء راجح، المتهم بقتل محمود البنا، على الفتاة التي دافع عنها الأخير قبل وقوع حادثة القتل.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @witchbladess1 ده الفيديو اللي راجح بيضرب فيه البنات واخد منها الموبايل حد بعتهولي دلوقتي نقالي انزله وكله يعمل ريتويت وفيه فيديو تاني هنزله كان مشاجرة كلامية علشان مش راضي يديها الموبايل pic.twitter.com/RjDfXhmegX — Samara (@witchbladess1) ١٢ أكتوبر ٢٠١٩

السينما المصرية والممثل محمد رمضان

وفي معرض حديث المغردين عن تلك الواقعة وجهوا انتقادات للسينما المصرية ولممثلين مثل محمد رمضان بسبب الأفلام التي يغلب عليها طابع العنف والجنس والمخدرات.

وربط مغردون بين هذه الأعمال السينمائية وجريمة قتل الشاب المصري محمود البنا وجرائم أخرى منتشرة بشكل كبير في المجتمع المصري.

فقال هاشم الجندي: "القاتل الحقيقي في قصة راجح والبنا ده هو تقنين البلطجة في صورة السينما من أول إبراهيم الأبيض وأولاد رزق ومحمد رمضان وكل الحاجات دي وتصدير البلطجة في صورة البطل والمفروض يتعاقب مع القاتل صناع المحتوى الهابط ده اللي أكيد حادثة القتل دي بداية فقط ووراها جيل كامل اتربى على الحاجات دي".

وقال محمد البرعي: "محمد راجح ده يستحق الإعدام في ميدان عام على اللي عمله في محمود البنا وراجح ده من نواتج أفلام السبكي ومحمد رمضان ودول يعتبروا هما الجناة الحقيقيين، بس أنا أستغرب على الناس اللي كانت حاضره في الحادث واقفين يتفرجوا ويصوروا، المهم يا ريت يتم الإعدام لراجح".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @HashimElGindy القاتل الحقيقي فى قصة راجح و البنا ده هو تقنين البلطجه فى صورة السينما من اول ابراهيم الابيض و اولاد رزق و محمد رمضان و كل الحاجات دى و تصدير البلطجه فصورة البطل

والمفروض يتعاقب مع القاتل صناع المحتوى الهابط ده اللى اكيد حادثة القتل دى بدايه فقط ووراها جيل كامل اتربى ع الحاجات دى — Hashim El-Gindy (@HashimElGindy) ١٣ أكتوبر ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AlboraeMohamed #اعدام_راجح_حق_محمود_البنا_فين

محمد راجح ده يستحق الإعدام ف ميدان عام ع اللي عمله ف محمود البنا وراجح ده من نواتج افلام السبكي ومحمد رمضان ودول بيعتبروا هما الجناه الحقيقيين ..بس انا يستغرب ع الناس اللي كانت حاضره ف الحادث واقفين يتفرجوا ويصوروا ..المهم ياريت يتم الاعدام لراجح — Mohamed Alborae (@AlboraeMohamed) ١٦ أكتوبر ٢٠١٩

وفي المقابل دافع كثيرون عن الممثل المصري محمد رمضان، معتبرين تحميله مسؤولية قتل البنا خطأ وجهلا وأن المواضيع التي يتم تناولها في السينما المصرية ما هي إلا صورة عن الواقع الذي يعيشه الشارع المصري على حد قولهم.

فقالت ماي: "إيه دخل محمد رمضان دلوقتي تمثيلنا كله بقى كدا لو هنقاطع نقاطع الكل إنما ما ينفعش نهاجم حد معين، وعلى فكره ده الواقع في الشوارع بتاعتنا لكن المفروض نبص للإيجابي مش للسلبي إنما ما نرميش الهجوم على واحد معين ونسيب الموضوع الأساسي".

وقالت آية مصطفى: "جماعة انتوا مجانين هو أيه دخل محمد رمضان في الموضوع بجد مش فاهمة محمد رمضان هو إلي خلى راجح والي شكله في الشوارع وهو الي خلا أهلهم ميربوهمش! أنا مش فاهمه بجد ايه التخلف دا".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @May78870648 ايه دخل محمد رمضان دلوقتي تمثيلنا كله بقي كدا لو هنقاطع نقاطع الكل انما ماينفعش نهاجم حد معين .. وع فكره ده الواقع في الشوارع بتاعتنا لكن المفروض بنبص للإيجابي مش للسلبي انما مانرميش الهجوم ع واحد معين ونسيب الموضوع الأساسي — May (@May78870648) ١٣ أكتوبر ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ayamostafa200 جماعه انتوا مجانين هو ايه دخل محمد رمضان ف الموضوع بجد مش فاهمه محمد رمضان هو الي خلا راجح والي شكله ف الشوارع وهو الي خلا اهلهم ميربوهمش!انا مش فاهمه بجد ايه التخلف دا #اعدام_راجح_حق_محمود_البنا_فين #تغيير_قانون_الأحداث — 🥀🦋آيه مصطفي (@Ayamostafa200) ١٥ أكتوبر ٢٠١٩

النائب العام المصري

وقد أمر النائب العام المصري بإحالة المتهم "محمد أشرف عبدالغني راجح" وثلاثة آخرين إلى محاكمة جنائية عاجلة، لاتهامهم بـ "قتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد".

وقال البيان الصادر عن مكتب النائب العام: "كشفت تحقيقات النيابة العامة عن حقيقة الواقعة، والتي بدأت عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم قِبَل احدى الفتيات، فنشر كتابات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" أثارت غضب المتهم، فأرسل الأخير إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل التهديد والوعيد، ثم اتفق مع عصبة من أصدقائه على قتله، وأعدوا لذلك مطاو وعبوات تنفث مواد حارقة للعيون مصنعة أساسا للدفاع عن النفس".

وختم البيان بالقول: "وتناشد النيابة العامة كل ولي أمر مراقبة أطفاله وشبابه في مراحل عمرية حرجة تتشكل فيها شخصياتهم وتستهدف خللها أخلقهم بدخائل على المجتمع، انتبهوا إلى من ترعون من شباب المستقبل؛ فأولئك هم عماد المجتمعات، بحسن تأهيلهم؛ تنهض الأمم وتزدهر، وبضياعهم تخسر الأمم وتنحدر؛ حفظ الله مصر وأهلها وشبابها".