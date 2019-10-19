نساء وفتيات شابات و"حاجات"، حفيدات وأمهات وجدات، ممثلات ومغنيات وإعلاميات وعاملات في شتى المجالات شاركن في المظاهرات التي يشهدها لبنان منذ أيام.

ويحتج المتظاهرون على الضرائب التي فرضتها الحكومة على قطاعات حياتية عدة وعلى تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي الذي حرمهم من خدمات هي حق كل مواطن.

مصدر الصورة Getty Images Image caption نساء في مختلف الأعمار شاركن في المظاهرات المطالبة بإسقاط الحكومة في لبنان

فنّانات في ساحات التظاهر

تناقل مغردون فيديو للممثلة اللبنانية #نادين_نسيب_نجيم وهي في حالة غضب شديدة، وكان بعضهم ممن يرون أنه لا يحق للفنانين والمشاهير الحديث عن أوضاع البلاد باعتبار أنهم لا يشاركون مواطنيها البسطاء المعاناة، على حد تعبيرهم.

ورحّب مغردون آخرون بمشاركة نجيم وغيرها من الفنانات في المظاهرات التي تشهد مواجهات مع قوات الأمن بالإضافة إلى بعض أعمال العنف.

كما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة اللبنانية #نادين_الراسي وهي تشارك في حرق الإطارات في الشارع بعد كلمة قالت فيها إنها جُوّعت وشرّدت من منزلها بعد أن أخذه منها مصرف لبنان.

وغير اللاتي نزلن إلى ساحات التظاهر، عبّرت فنانات لبنانيات عبر صفحاتهن على مواقع التواصل الإجتماعي عن دعمهنّ للمتظاهرين واصطفافهن وراء مطالبهم. ومن بين هؤلاء من تصادف اندلاع المظاهرات مع وجودهن خارج لبنان مثل أليسا ونانسي عجرم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @NancyAjram كل لحظة وكل تكة قلبي مع بلدي.. نحنا شعب بيستاهل يعيش وحقنا نعيش بكرامة.

الله يحمي لبنان🙏🏻🇱🇧 — Nancy Ajram (@NancyAjram) ١٨ أكتوبر ٢٠١٩

حفيدات وجدّات في مواجهة قوات الأمن

مصدر الصورة Getty Images Image caption من أكثر الصور المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي صورة هذه المرأة تأخذ لصديقتها صورة لها أمام اكوام الإطارات المطاطية المحروقة في لبنان الجمعة 18 أكتوبر تشرين الأول

وترى في ساحات المظاهرات في لبنان فتيات ونساء من كل الأعمار. من بينهن هذه السيّدة المتقدّمة في السن تخاطب جنديا يقف على حاجز أمني:

وكانت من بين أكثر الصور والمقاطع تداولا يوم الجمعة صورة لفتاة لقبها المغردون "بأيقونة المظاهرات" تركل رجل أمن مسلّح.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ritajnehme Over and over, women are leading protests. They are organizers, protectors and so much more. I’m so in awe of Arab women and so proud to be in the country for this moment. #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/kKZ0NEIOPK — Rita Nehme (@ritajnehme) ١٩ أكتوبر ٢٠١٩

المتظاهرات في لبنان يُثرن جدلا في مصر ودول أخرى

مظاهرات لبنان لقيت صدى واسعا في الدول العربية التي كان فيها وسم #لبنان_ينتفض الأكثر تداولا، لكن صداها في مصر كان مختلفا بعض الشيء.

انتشرت على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي تعليقات لمصريين وصور، قال ناشروها إنهم أرادوا بها المزاح. كان فيها ثناء على جمال اللبنانيات وفيض أنوثتهن.

لكن التعليقات لم ترق لكثيرين رأوا فيها ابتذالا وامتهانا للمرأة اللبنانية والمصرية على حد سواء.

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وطالت الظاهرة ليبيا حيث وُجد أيضا من يندد بها وبالتناقض في تفكير من يعبر عن سعادته بـ "إمكانية" الزواج من اللبنانية التي رآها في المظاهرات بينما قد يرفض تماما أن تلبس زوجته أو أخته أو حبيبته الليبية نفس اللباس حتى.

مظاهرات تهدم صورة نمطية عن لبنان

كانت مظاهرات اللبنانيين مفاجئة لكثير من متابعيها. حيث تسود في أذهان البعض صورة رومانسية عن لبنان وشعبها والنساء منه على وجه الخصوص.

وعبر بعض المتفاعلين مع المظاهرات عن "صدمتهم" من حقيقة الوضع المعيشي في لبنان الذي كانوا يعتقدون أن كل من فيه ينعم بحياة الرغد والرفاه.

وقد تكون مطالب المتظاهرات وأصواتهن المتداولة في أنباء المظاهرات قد هدمت صورة نمطية في مخيلة البعض عن نساء لبنان اللاتي "لا همّ لهن سوى التسّوق وعمليات التجميل".