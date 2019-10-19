النساء في مظاهرات لبنان: متظاهرات يكسرن صورة نمطية عن اللبنانيات وإشادات عربية ب"الجميلات الثائرات"
نساء وفتيات شابات و"حاجات"، حفيدات وأمهات وجدات، ممثلات ومغنيات وإعلاميات وعاملات في شتى المجالات شاركن في المظاهرات التي يشهدها لبنان منذ أيام.
ويحتج المتظاهرون على الضرائب التي فرضتها الحكومة على قطاعات حياتية عدة وعلى تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي الذي حرمهم من خدمات هي حق كل مواطن.
فنّانات في ساحات التظاهر
تناقل مغردون فيديو للممثلة اللبنانية #نادين_نسيب_نجيم وهي في حالة غضب شديدة، وكان بعضهم ممن يرون أنه لا يحق للفنانين والمشاهير الحديث عن أوضاع البلاد باعتبار أنهم لا يشاركون مواطنيها البسطاء المعاناة، على حد تعبيرهم.
ورحّب مغردون آخرون بمشاركة نجيم وغيرها من الفنانات في المظاهرات التي تشهد مواجهات مع قوات الأمن بالإضافة إلى بعض أعمال العنف.
كما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة اللبنانية #نادين_الراسي وهي تشارك في حرق الإطارات في الشارع بعد كلمة قالت فيها إنها جُوّعت وشرّدت من منزلها بعد أن أخذه منها مصرف لبنان.
وغير اللاتي نزلن إلى ساحات التظاهر، عبّرت فنانات لبنانيات عبر صفحاتهن على مواقع التواصل الإجتماعي عن دعمهنّ للمتظاهرين واصطفافهن وراء مطالبهم. ومن بين هؤلاء من تصادف اندلاع المظاهرات مع وجودهن خارج لبنان مثل أليسا ونانسي عجرم.
حفيدات وجدّات في مواجهة قوات الأمن
وترى في ساحات المظاهرات في لبنان فتيات ونساء من كل الأعمار. من بينهن هذه السيّدة المتقدّمة في السن تخاطب جنديا يقف على حاجز أمني:
وكانت من بين أكثر الصور والمقاطع تداولا يوم الجمعة صورة لفتاة لقبها المغردون "بأيقونة المظاهرات" تركل رجل أمن مسلّح.
المتظاهرات في لبنان يُثرن جدلا في مصر ودول أخرى
مظاهرات لبنان لقيت صدى واسعا في الدول العربية التي كان فيها وسم #لبنان_ينتفض الأكثر تداولا، لكن صداها في مصر كان مختلفا بعض الشيء.
انتشرت على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي تعليقات لمصريين وصور، قال ناشروها إنهم أرادوا بها المزاح. كان فيها ثناء على جمال اللبنانيات وفيض أنوثتهن.
لكن التعليقات لم ترق لكثيرين رأوا فيها ابتذالا وامتهانا للمرأة اللبنانية والمصرية على حد سواء.
وطالت الظاهرة ليبيا حيث وُجد أيضا من يندد بها وبالتناقض في تفكير من يعبر عن سعادته بـ "إمكانية" الزواج من اللبنانية التي رآها في المظاهرات بينما قد يرفض تماما أن تلبس زوجته أو أخته أو حبيبته الليبية نفس اللباس حتى.
مظاهرات تهدم صورة نمطية عن لبنان
كانت مظاهرات اللبنانيين مفاجئة لكثير من متابعيها. حيث تسود في أذهان البعض صورة رومانسية عن لبنان وشعبها والنساء منه على وجه الخصوص.
وعبر بعض المتفاعلين مع المظاهرات عن "صدمتهم" من حقيقة الوضع المعيشي في لبنان الذي كانوا يعتقدون أن كل من فيه ينعم بحياة الرغد والرفاه.
وقد تكون مطالب المتظاهرات وأصواتهن المتداولة في أنباء المظاهرات قد هدمت صورة نمطية في مخيلة البعض عن نساء لبنان اللاتي "لا همّ لهن سوى التسّوق وعمليات التجميل".