يشهد لبنان منذ مساء الخميس موجة احتجاجات عارمة غطت معظم المدن اللبنانية بعد تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد وقيام الحكومة باجراءات تقشفية شملت فرض حزمة ضرائب جديدة.

ورغم تراجع الحكومة عن فرض ضريبة على الاتصالات عبر الإنترنت التي اعتبرت "القشة التي قصمت ظهر البعير" إلا أن المظاهرات مازالت مستمرة في معظم المناطق والمدن اللبنانية.

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كيف تفاعل العرب مع مظاهرات لبنان؟

التفاعل مع المظاهرات في لبنان لم تكن حكرا على اللبنانيين فقط فقد تصدر اسم لبنان تويتر في معظم الدول العريية على مدى الأيام الماضية.

واعتبر المغردون أن ما يحصل في لبنان حاليا هو امتداد للثورات التي شهدتها دول عربية خلال السنوات الأخيرة وآخرها الحراك في السودان والجزائر.

وفي هذا السياق غرد عبد الرحمن قائلا: "ثورات الربيع العربي أحدثت وعياً جمعياً لدى الجماهير العربية ككرة الثلج فعندما يثور شعب تكون ثورته أقوى من الثورات التي سبقتها ..ثورة السودان - الجزائر - لبنان نموذجاً والثورات القادمة ستكون أشد قوة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hqA19UhWs5ixpW4 ثورات الربيع العربي أحدثت وعياً جمعياً لدى الجماهير العربية ككرة الثلج فعندما يثور شعب تكون ثورته أقوى من الثورات التي سبقتها ..ثورة السودان - الجزائر - لبنان نموذجاً والثورات القادمة ستكون أشد قوة — عبد الرحمن الصامت (@hqA19UhWs5ixpW4) ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩

وكتب عبدالله الوعلان: "قالوا عن شعب السودان كسول وطلع الشعب، وشال الرئيس وفرض إرادته. قالوا عن شعب لبنان ترف وناعم، طلع الشعب بجميع مكوناته، وكل يوم الأعداد بازدياد وسيفرض إرادته."

واعتبر وليد أن ما يجري في لبنان يذكره بما حصل في تونس قبل أعوام.

وشدد مغردون آخرون على أهمية مشاركة المرأة في كل الثورات العربية معتبرين أن لكل ثورة أيقونتها.

ونشر أبو عسم رسما يجمع ما اعتبرها أيقونتا السودان ولبنان وذيله بتعليق: "من السودان إلى لبنان..المرأة أيقونة."

وعلق عبد الله على تغريدة أبو عسم مضيفا لها صورة موزّعة المناديل التي ظهرت خلال مظاهرات العراق.

موسم بيروت أم مهرجان الجونة

أجواء الفرح وحلقات الرقص و"الدبكة" في مظاهرات لبنان دفعت بعض المغردين للتعليق بطرافة على الموضوع.

ففي السعودية أطلق المغردون على المظاهرات التي تحصل في لبنان لقب "موسم بيروت" لأنها تشبه على حد تعبيرهم موسم الرياض السياحي الذي أطلقته هيئة الترفيه السعودية مؤخرا.

وفي مصر اعتبر هيما كمال أن مظاهرات لبنان تشبه كثيرا مهرجان الجونة.